Lievitati, farina tecnica e biologica da grano 100% italiano

La rivoluzione per panettoni, pandori e lievitati natalizi parla italiano ed è in chiave green: Molino Grassi presenta, all’interno della nuova linea La Pasticceria Bio, la farina Lievitati (W 380), biologica e da grano 100% italiano. Questa farina garantisce elasticità, estensibilità e omogeneità in cottura, rivelandosi perfetta in lavorazioni complesse e impasti a lunga lievitazione, assicurando un prodotto soffice nel tempo. Parola di Pierluigi Sapiente, maestro pasticcere che ha collaborato fattivamente alla realizzazione di questa innovativa linea, comprendente cinque farine specifiche per diversi prodotti di pasticceria, certificate bio e italiane. E proprio in queste due caratteristiche sta l’unicità della gamma.

«La Pasticceria Bio - spiega Sapiente - nasce con lo scopo ben preciso di dare la possibilità a tutti di lavorare con farine biologiche e 100% da grano italiano, senza mettere in difficoltà gli operatori o dover rivedere i propri standard produttivi. Sono infatti farine tecniche con miscele di grani adatti all’utilizzo in pasticceria».

Pierluigi Sapiente e la farina Lievitati

Un’innovazione nel panorama attuale: «Sul mercato - continua il maestro pasticcere - è possibile trovare farine biologiche ma ancora mancava una linea tecnica dedicata alla pasticceria. L’origine totalmente italiana rappresenta poi un’ulteriore sfida: io come professionista sono sempre attento all’origine dei prodotti che utilizzo e per me diventa un grande plus poter comunicare con assoluta sicurezza l’utilizzo di farine da grano 100% italiano».

Ed è proprio Lievitati la protagonista di un panettone, un pandoro e un’originale focaccia dolce pensati per le festività natalizie, tutti firmati da Pierluigi Sapiente.

Panettone, pandoro e focaccia dolce di Pierluigi Sapiente

«La scelta di questa farina - sottolinea - è una puntuale risposta al pubblico di oggi, anche in pasticceria: il biologico non è più trend, ma realtà. L’attenzione agli ingredienti è crescente, da parte del cliente finale: con Lievitati de La Pasticceria Bio il professionista mantiene inalterate ricettazione e lavorazione di panettoni e pandori, grazie ad una farina specifica, già testata e stabilizzata dalla Ricerca e Sviluppo Molino Grassi, portando come plusvalore al cliente finale i valori di biologico e italianità».

Molino Grassi

via Emilia Ovest 347 - 43126 Parma

Tel 0521 662511