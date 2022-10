Lievitati Premium, la farina ideale per panettone e pandoro

Solo grani nobili e pregiati, con tutta l’esperienza di un’azienda che fa dell’attività molitoria un’arte dal 1854: è la Farina Lievitati Premium di Molini Valente, che fa parte della Linea Pasticceria, messa a punto dallo staff di Ricerca e Sviluppo interno al Molino, che seleziona i grani in arrivo assegnandoli alle diverse destinazioni d’uso in base alle caratteristiche, spesso mutevoli, della materia prima.

L’obiettivo dell’accurata e minuziosa selezione è garantire a maestri pasticceri e dell’arte bianca un risultato costante - fattore particolarmente importante durante le festività natalizie, quando la produzione aumenta e non sono ammessi errori - con farine di primissima scelta e al passo con i tempi.

In questa direzione va Lievitati Premium: è in lavorazioni lunghe e impegnative come quelle di pandoro e panettone che esprime al meglio le sue potenzialità. Alte performance di lievitazione e spiccata capacità di legare gli ingredienti ne fanno un alleato prezioso per ogni artigiano che desidera avere un prodotto sempre perfetto e costante, con ottime prestazioni in termini di shelf life.

Federica Russo, Maestra pasticcera, ha interpretato la Farina Lievitati Premium di Molini Valente nel suo “Panettone albicocche e cioccolato fondente”.

Molini Valente

Regione Mulini 26 - 15023 Felizzano (Al)

Tel 0131 791680