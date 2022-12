Linea A&F, ad ogni piatto la sua farina

A ciascun piatto la sua farina. La farina è un elemento vitale in cucina, ecco perché Agugiaro & Figna Molini ha studiato “A&F”, acronimo di “Alta Cucina e Farina”, la linea professionale composta da 8 diverse referenze, specifiche per ogni esigenza in cucina: Mora, Duttile, Vigorosa, Pasta Linda, Emilia, E-Legante, Panfocaccia, Panmuesli. Attraverso la macinazione “gentile”, ottenuta con procedimenti meccanici non invasivi, vengono preservate del tutto le caratteristiche organolettiche dei grani utilizzati: in pratica, a parità di impianti, viene macinata una quantità inferiore di frumento per mantenere la miglior qualità della farina.

La linea professionale A&F nasce dalla secolare esperienza molitoria di Agugiaro & Figna Molini ed è dedicata a ogni specifico utilizzo in cucina. Una gamma completa per valorizzare ogni singola ricetta nel rispetto della tradizione e supportare la creatività in cucina dei cuochi. Le singole linee sono dedicate alla preparazione di pasta, pizza, frittura, pane e pasticceria.

Emilia della linea A&F - Alta Cucina e Farina

La Duttile , dalla consistenza soffice e friabile, è indicata per torte e grissini.

, dalla consistenza soffice e friabile, è indicata per torte e grissini. Vigorosa , a grande tenuta per impasti elastici, forti e resistenti, ideale per pane e lievitati.

, a grande tenuta per impasti elastici, forti e resistenti, ideale per pane e lievitati. Mora , integrale extravergine, regala lievitazioni ottimali ed è indicata per pasta, pane e dolci.

, integrale extravergine, regala lievitazioni ottimali ed è indicata per pasta, pane e dolci. Pasta Linda dà consistenza liscia, mantiene vivo il colore della pasta e ha un’ottima tenuta in cottura.

dà consistenza liscia, mantiene vivo il colore della pasta e ha un’ottima tenuta in cottura. Per una pasta fresca dalla consistenza ruvida c’è invece Emilia .

. E-Legante è invece l’ideale per friggere e ottenere fritture croccanti e asciutte.

è invece l’ideale per friggere e ottenere fritture croccanti e asciutte. Per pizza, focacce e pani morbidi, soffici al cuore e croccanti all’esterno, ecco Panfocaccia .

. Panmuesli, miscela ai cereali e semi per pane e prodotti da forno, dona note aromatiche tostate e un’intensa fragranza.

La linea A&F - Alta Cucina e Farina

RICETTA: Lasagnetta di pasta al nero di seppia e bottarga, purea di piselli e pomodori confit

Sarà possibile conoscere le caratteristiche tecniche della linea A&F e dei prodotti Agugiaro & Figna Molini alla prossima edizione di Sigep, in programma dal 21 al 25 gennaio a Rimini.

Posizione a Sigep 2023: pad. B5 - stand 030.

Agugiaro & Figna Molini

Strada dei Notari 25/27 - 43044 Collecchio (Pr)

Tel 0521 301701