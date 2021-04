La macinazione integrata sprigiona il sapore autentico della farina

Pubblicato il 10 aprile 2021 | 09:30

er costruire il futuro bisogna prima immaginarlo. Così si evolve e nascono idee innovative: creando nuove vie illuminate per raggiungere traguardi che non rappresenteranno mai la fine di un viaggio, ma soltanto l’inizio di una rivoluzionaria ricerca. È questa la filosofia che ispira il “fare impresa” di Agugiaro & Figna Molini , il Gruppo molitorio che attraverso una visione lungimirante ha realizzato grandi trasformazioni. Così è nata: l’ascolto delle necessità e dei bisogni dei pizzaioli hanno spinto allo studio e alla ricerca che ha portato alla nascita della prima linea di farine e miscele professionali in Italia dedicata a tutti gliStoria ed evoluzione, incontro e confronto sono gli elementi propulsori dai quali nasce, acronimo di, concepita attraverso l’utilizzo di un innovativo processo che. La macinazione integrata concilia quanto di meglio la tradizione e la tecnologia insieme offrono per ottenere sfarinati integrali o semi-integrali di granulometria mirata e precisa, igienicamente più sicuri, con prestazioni sempre costanti e stabili, con una shelf life superiore alla media e nel pieno rispetto delle caratteristiche native del chicco. I sapori e gli aromi sono intensi, con un alto grado d’igienicità e salubrità non riscontrabili nei processi tradizionali. MIA sprigiona il, non solo per il metodo innovativo con il quale si sviluppa il processo molitorio, ma anche e soprattutto per il bouquet aromatico che essa racchiude.Il processo molitorio ha inizio con ladelle migliori qualità di grano, in seguito esso vieneper garantire l’integrità, prima di essere. Attraverso una decorticazione sapientemente calibrata, il chicco viene pulito delle impurità esterne: la leggera abrasione che avviene attraverso il processo di decorticazione garantisce elevati livelli igienico-sanitari. Una volta spogliato dalle impurità esterne, il chicco viene macinato con un tradizionale molino a pietra. In questo modo si mantengono i profumi e i sapori autentici del grano. Il processo d’integrazione è completato con la macinazione a cilindri: viene calibrata la granulometria della farina, così da garantire grandi prestazioni e costanza nel tempo.La gamma si compone di 5 referenze: MIA S, MIA M e Mia X, sono le farine di tipo “1” di grande resa nella preparazione e realizzazione della pizza.Per informazioni: www.agugiarofigna.com