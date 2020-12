Il maestro Daniele Persegani interpreta leDivine Dallagiovanna, farine ideali per i dolci natalizi

Pubblicato il 21 dicembre 2020 | 07:36

Daniele Persegani

n occasione dell’ultimoè stato presentato in anteprima assoluta il nuovodella linea, insieme alla, la confezione, che contiene le tre farine, in, creata per celebrare il nuovo formato e acquistabile online sull’e-shop Dallagiovanna. leDivine è la linea di farine da solodi Molino Dallagiovanna, ispirata alle dive del nostro cinema e al mondo femminile:per leper leper le. La Capsule Collection leDivine è stata anche protagonista dell’evento digitale dedicato al Natale con, chef e volto tv, che si è tenuto il 18 novembre alladi Gustincanto a Fidenza (Pr) e in diretta sulla pagina Facebook Molino Dallagiovanna.Persegani, insieme a, sales & marketing manager del molino piacentino, ha presentato durante il suodue originali ricette del Natale: il, realizzato con la farina Anna e il, speciale pane lievitato ripieno, creato con la farina Monica, da utilizzare appunto anche come decorazione per una tavola delle feste ricca di atmosfera e gusto.«Il Cinnamon Sticky Buns ricorda le festività natalizie con il suoe la ricchezza del caramello salato», ha spiegato Persegani. «Il centrotavola di pane ripieno invece rappresenta la condivisione e la tavola delle nostre. Ecco perché la mostarda e le noci, due prodotti tipici che oltre a identificare le festività, vengono spesso omaggiate nel segno della tradizione»La linea leDivine nasce da unacoltivati per Molino Dallagiovanna grazie ad accordi diretti con gli agricoltori. I grani vengono selezionati per tipologia e performance e grazie al metodo di macinazione lento e a freddo, senza surriscaldare il chicco, si ottengono farine che esaltano il sentore aromatico degli ingredienti. Nascono così Sofia, Monica e Anna, farine di. Anna è indicata per prodotti a lunga lievitazione, perfetta per, pizze e focacce, panettoni e colombe, brioche e croissant. Monica eccelle nella media lievitazione per ottenere il massimo della fragranza dal pane, dalla, dalla pasta sfoglia e dalle veneziane. Sofia è ideale per brevi lievitazioni, quindi per cracker, pasta frolla, pan di spagna, plum cake e bignè. Grazie all’alto livello di qualità e alla forte identità italiana, leDivine hanno conquistato la prestigiosa Medaglia d’oro 2020 dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani Per informazioni: www.dallagiovanna.it