Molini Pivetti: Incanto, la farina con germe di grano

Molini Pivetti e l’universo pizza: un rapporto sempre più stretto che oggi si traduce nella creazione del Progetto Foodservice dedicato agli operatori professionali. L’azienda molitoria di Renazzo (Fe), fondata 148 anni fa e guidata dalla quinta generazione della famiglia, ha messo a punto una linea di farine dedicata, denominata Special, e creato un team di formazione in grado di supportare i pizzaioli guidato dai maestri Vincenzo Iannucci per la pizza Napoletana e Federico Perrone per quella in teglia e la Emiliana.

Incanto, farina specifica per preimpasti e impasti diretti

Prodotti per ogni tipologia di pizza

La gamma Special vanta prodotti per ogni tipologia di pizza: 5 referenze specifiche. La pizza Napoletana è rappresentata dalla farina “Nafavola”, grano tenero Tipo 0 nelle varianti W270 e W 320. Fa parte della famiglia Special anche “Incanto”, farina di Tipo 0 con germe di grano dedicata ai prefermenti sia liquidi sia solidi e agli impasti diretti da 24 a 36 ore.

Il maestro pizzaiolo Vincenzo Iannucci

Le altre due referenze sono la farina la “Maggica”, Tipo 0, studiata per la pizza alla pala e in teglia e la Tipo 00 “Sorbole”, per la tipica pizza croccantina sempre molto apprezzata in Emilia.

Valore aggiunto e contenuto di servizio

«Farine che danno vita a una pizza scioglievole ed estremamente digeribile. Non solo in pizzeria, ma anche a casa: prodotti che sanno sposare anche la formula asporto-delivery – spiega il maestro Vincenzo Iannucci - Vorrei sottolineare il valore aggiunto e il contenuto di servizio di “Incanto”».

Incanto e Nafavola, farine per la pizza della tradizione Napoletana

«Sei mesi di ricerca e sviluppo hanno permesso di raggiungere un risultato davvero importante: una farina specifica per preimpasti Biga e Poolish e impasti diretti. Il germe di grano conferisce aromi e profumi. Una farina dalle grandi virtù, che può essere utilizzata singolarmente o miscelata alle altre. Con questi prodotti Molini Pivetti ha messo nelle mani dei pizzaioli “una favola incantevole” tutta da raccontare» - conclude.

Primo appuntamento a Milano per TuttoFood

E Molini Pivetti con il Progetto Foodservice e l’innovativa linea Special di argomenti stimolanti per i professionisti della pizza ne ha messi sul banco in abbondanza. Contatto diretto e appuntamenti da non perdere l’imminente edizione di TuttoFood, a Milano dall’8 all’11 maggio, e Tutto Pizza Expo, il Salone internazionale della pizza, a Napoli dal 22 al 24 maggio. Di grande rilievo anche la fiera internazionale del food and beverage Anuga, a Colonia, dal 7 all’11 ottobre prossimi.

Molini Pivetti

via Renazzo 67 – 44045 Renazzo (Fe)

Tel 051 900003