Molino Braga, sempre più investimenti per la pizza contemporanea

Una storia millenaria e una tradizione tutta italiana conosciuta in ogni angolo del mondo: la pizza è davvero uno dei simboli più importanti del nostro Paese. E la sua è una favola che affonda le radici in tempi lontanissimi. Il Molino Braga sta investendo sempre più nel settore della pizzeria, studiando e realizzando una gamma di prodotti dedicata che risponde a qualsiasi richiesta dei clienti, e accrescendo la distribuzione sul territorio nazionale ampliando la propria struttura commerciale.





Un prodotto “diamante” è sicuramente la Spaccanapoli, una farina ideale per impasti alla napoletana e non solo, che prende il nome da un pezzo di storia di una delle più belle città d’Italia. È una farina di grano tenero ma “speciale”, ottenuta dalla macinazione dei migliori grani, macinati lentamente per non deteriorarne le caratteristiche. Dal chicco, durante la molitura, viene estratto il germe di grano, stabilizzato perché ricco di nutrienti e reinserito nella farina madre. Grazie al germe di grano, la pizza risulterà più digeribile, soffice e profumata.

Siamo sempre più attenti al concetto della pizza contemporanea, concetto sicuramente complesso che richiede studio e ricerca. Non si tratta solo di scegliere materie prime di alta qualità da abbinare, bisogna puntare all’equilibrio anche tra le componenti nutrizionali come proteine, fibre, carboidrati.

L’ingrediente deve essere valorizzato attraverso le tecniche di cottura e deve esprimere le qualità dell’impasto. Altro prodotto che risponde a queste tematiche e su cui il Molino Braga sta puntando molto è il mix stirata, ideale per la pizza in pala, la pinsa e la pizza in teglia. Impasto equilibrato ad altissima idratazione, che grazie all’alto potere di assorbimento dei liquidi risulta croccante e molto digeribile, con il richiestissimo effetto “crunch”.

L’innovazione e l’evoluzione nel mondo della pizza deve essere costante e andare di pari passo alle novità continue dell’universo alimentare e il Molino Braga non perde un colpo.

Molino Braga parteciperà a TuttoFood: pad.5P - stand G13 - H16

