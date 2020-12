Molino Grassi crea la farina, Cristiano Tomei il panettone

Pubblicato il 04 dicembre 2020 | 19:42

Cristiano Tomei, la farina di Molino Grassi, il panettone e l'Imbuto Box in edizione limitata

a collaborazione avviata trae lo chef, del ristorantee volto noto della tv grazie a trasmissioni come Cuochi d’Italia, prosegue con il progetto pensato in occasione del Natale 2020: “”.«Per cucinare piatti di grande qualità è necessario lavorare con ingredienti di grande qualità», è il motto di Tomei. Dall’incontro con Molino Grassi è nata una collaborazione sul tema della panificazione che mette al centro la qualità della materia prima, lain questo caso, per andare ae in grado di emozionare. Dal pane al panettone il passo è breve, per cui per questo Natale Cristiano Tomei ha deciso di realizzare il dolce natalizio per antonomasia. Tra gli ingredienti utilizzati, la Farina Panettone della«La nostra collaborazione con Cristiano Tomei continua con successo nel solco di una trasversalità in cui crediamo molto», racconta. «Era dunque naturale che la ricerca che stiamo portando avanti con lui approdasse anche al panettone. La realizzazione di una “Imbuto Box Panettone Edition” nasce dalla volontà di portare al grande pubblico sia un prodotto di grande qualità come il panettone di Cristiano sia gli strumenti per farlo a casa:».Ildi Tomei è infattie attraverso L’Imbuto Box tematica che contiene il lievitato dello chef, la ricetta, le istruzioni e un sacchetto di Farina Panettone da 1 kg. Confezione da usare per cimentarsi nella produzione home made del dolce in un piacevole gioco di condivisione con la propria famiglia nei giorni delle feste. Ldi 400 pezzi (45,00 euro spese di spedizione comprese).«Credo che mai come in questo momento le persone abbiano voglia di prodotti semplici, sinceri, fatti bene che arrivino direttamente al cuore, senza bisogno di parole», commenta. «I prodotti da forno sono così per natura e il panettone ne è il re. Per questo ho deciso di proseguire il percorso diintorno alideando un natalizio Imbuto Box. Se il pane è parte integrante della cucina tutti i giorni dell’anno, il panettone è il dolce compagno indiscusso dei giorni del Natale».delladiè un prodotto pensato per la preparazione dei lievitati della tradizione italiana. Presenta valori di proteine maggiori di 15 g/100 g di prodotto, W di 400 e p/L 0,55 ma la sua caratteristica principale è quella di essere. Viene infatti commercializzata solo dopo un periodo di stoccaggio di due mesi, a partire dalla molitura del grano, in. Farina Panettone ottimizza la produzione, perché si puòper tutte le fasi di produzione del panettone e dei lievitati in generale: dal rinfresco del lievito madre al secondo impasto. Viene commercializzata in sacchi di carta a valvola da 25 kg e sacchetti da 1 kg.Per informazioni: www.molinograssi.it