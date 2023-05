Molino Spadoni, con le nuove soluzioni all’avanguardia per il canale Horeca

La gamma dei panificati frozen già cotti e surgelati di Molino Spadoni si arricchisce di due novità: la linea dei PanPinsa e tre nuove Focaccine soffici Senza Glutine. Tutte proposte dedicate all’Horeca, caratterizzate da un alto contenuto di servizio, da rinvenire in pochi minuti di forno o piastra, per essere farcite o servite come accompagnamento.

Le schiacciatine PanPinsa nascono dalla tipica ricetta della Pinsa, realizzate con un originale mix di farine: farina di grano tenero, farina di soia e farina di riso. L’impasto viene prodotto esclusivamente con pasta madre, rinfrescata giornalmente dagli anni ’60 e biga, caratterizzato da un’altissima idratazione - oltre il 90% di acqua sulla farina - che lo rende alveolato e soffice.

A seguito di una lievitazione di almeno 48 ore, l’impasto viene steso rigorosamente a mano come da tradizione e condito in superficie con olio evo prima della cottura. Il risultato finale è una schiacciatina pretagliata molto digeribile, dall'aspetto artigianale, con un’alveolatura interna ben sviluppata, croccante fuori e soffice dentro, con una fragranza e un gusto davvero intensi.

Una delle novità per Molino Spadoni è la linea dei PanPinsa

I PanPinsa, in confezioni da 4 pezzi – 100g l'uno, sono disponibili in 6 versioni diverse, tutte cotte, pretagliate e surgelate: PanPinsa tipo “0”, PanPinsa Integrale, PanPinsa al Riso Nerone con il caratteristico colore violaceo, PanPinsa Curcuma e Semi di Lino dall’impasto giallo oro, PanPinsa ai 7 Cereali con un mix di farine e semi e, infine, PanPinsa alla Mediterranea con pomodoro, capperi, olive e origano. La versione PanPinsa tipo “0” è disponibile anche nella versione Maxi, non pretagliata, in confezioni da 2 pezzi da 200g l’una.

Focaccine soffici senza glutine, disponibili in tre varianti di gusto

Le nuove Focaccine Senza Glutine, tutte cotte e confezionate singolarmente nel pratico film “ovenable” per il rinvenimento in forno senza contaminazioni, sono tre: con farina di Ceci, Curcuma e Semi di Lino; con Riso Nerone e Semi di Girasole; Gusto Mediterraneo con pomodoro, capperi, olive nere e origano. Queste novità si vanno ad aggiungere alla versione Classica. Tutte queste referenze si possono decongelare e si conservano fino a 5 giorni a temperatura ambiente.

Le nuove Focaccine senza glutine sono tutte cotte e confezionate singolarmente

Proposte appaganti, soffici, stese a mano e tutte con olio extravergine di oliva che aiutano a soddisfare con gusto le esigenze dei clienti celiaci o intolleranti al glutine. Ancora una volta, Molino Spadoni si propone come fornitore di soluzioni all’avanguardia per il settore bar, punti caldi e catering.

Molino Spadoni

via Ravegnana 746 - 48125 Coccolia (Ra)

Tel 0544 569056