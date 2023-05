Nicola Ascani: «Napoletana, la farina ideale al fianco dei pizzaioli»

Il cuore del mestiere per un pizzaiolo? Materia prima e metodo. Occorre partire dalle basi, per un progetto duraturo. Parola di Nicola Ascani, tecnico e formatore Molino Grassi che, insieme a Christian Zaghini e Diego Vitagliano, ha messo a punto una delle novità del 2023 del molino parmense dedicate al mondo pizza, la Napoletana.

Una farina con germe studiata per le esigenze della tradizione partenopea, disponibile in due versioni, Napoletana Midi, adatta a corte/medie lievitazioni e impasti diretti; Napoletana Extra, adatta a medie/lunghe lievitazioni e impasti indiretti. Favorisce lo sviluppo dell’impasto, la digeribilità, la friabilità e la scioglievolezza del prodotto finito, esaltandone caratteristiche organolettiche e per un’autentica esperienza sensoriale.

Nicola Ascani

Offrire gli strumenti giusti con le farine di Molino Grassi

«Si tratta di una farina zero, composta da una miscela di farine e arricchita dalla presenza del germe di grano con tutte le sue proprietà, per una pizza dal gusto e dal profumo unici - racconta Nicola - Non si è trattato di un lavoro facile e per questo siamo particolarmente orgogliosi del risultato, avendo raggiunto un equilibrio ideale tra estensibilità dell’impasto e prodotto che gonfia in forno».

Napoletana e Romana sono le due new entry della Linea Pizza Molino Grassi

«Abbiamo ideato due tipi diversi di Napoletana per dare la possibilità di ottenere, qualunque sia la tipologia di lavorazione, quel particolare aroma (e sapore) molto apprezzato da un pubblico sempre più attento alla qualità. L’obiettivo era di dare un prodotto “facile”, tenendo ovviamente conto degli aspetti fondamentali di un impasto» - prosegue.

Sì, perché oggi «le persone sanno riconoscere la qualità, al ristorante e in pizzeria - aggiunge Ascani - dunque occorre prestare attenzione alle materie prime, alle giuste temperature e idratazioni, oltre a saper leggere quante proteine ha una farina. Insomma, avere in mano gli strumenti giusti per agire correttamente.

E la formazione che come Molino Grassi offriamo ai nostri clienti va esattamente in questa direzione: una vera messa a punto di un metodo per clienti soddisfatti e un successo duraturo». Molino Grassi vi aspetta a a Tuttopizza, Napoli, 22-24 maggio 2023, stand 512, 513, 514"

Molino Grassi

Via Emilia Ovest, 347, 43126 Parma (Pr)

Tel. 0521662511