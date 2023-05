Nutrifree, gusto e varietà per pane e panificati senza glutine e senza lattosio

I prodotti da forno sono da sempre il core business di Nutrifree che offre una gamma completa di pane e panificati senza glutine e senza lattosio di alta qualità, in grado di coprire, tramite diversi formati e diverse varianti di gusto, tutte le molteplici occasioni di consumo: dalla colazione, al brunch, dal light lunch fino alla cena.

Pane bianco a fette, panini monoporzione in versione classica o integrale, panino hamburger e panino hot dog, quella di Nutrifree è un’offerta concepita per fornire agli operatori del settore e ai loro clienti gusto e varietà permettendo un servizio pratico e in totale sicurezza da contaminazioni da glutine, grazie al pratico formato monoporzione.

Fiore all’occhiello dell’offerta firmata Nutrifree è Panfette, un pane a fette dal gusto unico preparato con olio evo, disponibile nel pratico formato monoporzione da due fette, perfetto per offrire un servizio sicuro da contaminazioni e senza sprechi. Il Panfette apri&gusta, non richiede di essere scaldato, ma può essere consumato tal quale ed è disponibile in tre varianti di gusto: classico, ai cereali e integrale. Proprio per andare incontro alle esigenze di un consumatore sempre più informato e attento al tema della salute, Nutrifree propone prodotti realizzati con farine integrali selezionate.

Un equilibrio tra gusto e benessere che contribuisce ad un corretto apporto di fibre, particolarmente utili per le persone affette da celiachia in quanto aiutano a ridurre il carico glicemico e, di conseguenza, i rischi connessi all’insorgenza di diabete e problemi cardiovascolari.

Ultimo nato in casa Nutrifree il Mio Panino con farina integrale in formato monoporzione, un pane morbido e profumato, fonte di fibre, con farina di grano saraceno, semi di lino e di girasole, ottimo per accompagnare i pasti è perfetto anche per preparare un sandwich sfizioso da farcire a piacimento.

