Pasta fresca surgelata I punti di forza di Surgital

Pasta fresca surgelata: i garganelli di Surgital

La tecnologia permette la surgelazione di ogni singolo pezzo di pasta

È subito pronta : va solo rinvenuta e condita a piacimento, per cui può essere usata in base ai bisogni del momento, aiutando a evitare sprechi e a ottimizzare la gestione della dispensa.

È facilmente stoccabile in cella frigorifera e mantiene inalterate le sue caratteristiche organolettiche per molto più tempo.

È sicura : la surgelazione industriale abbatte i possibili rischi del prodotto fresco, in particolar modo quelli legati alla contaminazione batteriologica.

Ha una qualità costante , per cui il professionista conosce sempre in anticipo il risultato e la resa finali, riuscendo a gestire al meglio il flusso di lavoro.

Permette di calcolare il food cost in pochi e semplici passaggi e senza margine di errore: non avendo sprechi, il calcolo è attendibile e invariabile.

è il prodotto da tenere sempre in freezer per gestire il flusso non più prevedibile della clientela. In questo scenarioè una garanzia, la soluzione ideale per i professionisti della ristorazione, soprattutto in un momento di forte incertezza, in cui è vitale ridurre al minimo i costi e le risorse investite, ma senza rinunciare alla qualità, che è un elemento discriminante nella scelta della clientela, sempre più alla ricerca di prodotti buoni e genuini.Da 40 anni l’azienda di Lavezzola (Ra) rappresenta l’eccellenza nel mondo della pasta fresca surgelata per la ristorazione grazie a una profonda expertise maturata negli anni e a un’attenta selezione delle migliori materie prime, producendo unacon i vantaggi della produzione industriale perGrazie alla surgelazione in tempi rapidissimi, che permette di mantenere intatte le qualità degli ingredienti e di evitare l’aggiunta di conservanti e additivi, e all’alta tenuta in cottura, i ristoratori hanno la certezza di avere unacome se fosse fatta in casa, ma innovativa, pratica e. Il ricorso alla tecnologia Iqf, che prevede la surgelazione di ogni singolo pezzo di pasta, consente di prelevare solo la quantità di cui si ha bisogno, abbattendo ulteriormente gli sprechi.Gli assolutidella pasta fresca surgelata sono almeno cinque:Per informazioni: www.surgital.it