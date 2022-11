“La Pasticceria Bio” di Molino Grassi al Simposio tecnico AMPI

Cinque farine biologiche e specifiche per diverse referenze di pasticceria, da grano 100% italiano: per una dolce evoluzione in chiave green e salutistica. È questo il cuore de “La Pasticceria Bio”, la nuova linea di Molino Grassi che ha avuto la sua prima uscita pubblica il 10 ottobre scorso, all’interno del 30° Simposio tecnico AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani), dove la gamma - insieme ad altre referenze del molino - è stata protagonista di una demo a cura del Maestro Fabrizio Fiorani e dedicata a tutti gli Accademici.

Rispetto per l’ambiente e attenzione alla componente healthy: mai come oggi la tendenza verso uno stile di vita e un’alimentazione più salutari interessa tutti i comportamenti d’acquisto, inclusi quelli sul canale artigianale. È sulla scia di questo trend che Molino Grassi ha messo a punto “La Pasticceria Bio”, linea che coniuga le potenzialità di farine tecniche ad italianità e certificazione biologica. Ed è nella contemporaneità di queste tre caratteristiche che sta l’unicità della gamma.

“La Pasticceria Bio”, nuova linea di farine Molino Grassi

Le farine de “La Pasticceria Bio” sono Frolla, Pan di Spagna, Sfoglia, Croissant e Lievitati, ciascuna con forze diverse per soddisfare le più svariate esigenze dell’alta pasticceria. Obiettivo: offrire ad ogni professionista l’opportunità di realizzare prodotti a favore di una domanda che in modo crescente predilige ingredienti a km zero ed etichetta pulita. Un pubblico sempre più esigente, insomma, che ricerca qualità a fronte di un consumo responsabile dal punto di vista ambientale. Tutto questo senza modificare ricettazione o standard produttivi: le farine de “La Pasticceria Bio” hanno forze diverse e sono tecniche a tutti gli effetti, ma con i plus di biologico e italianità, caratteristiche sempre più importanti da comunicare al cliente finale.

Frutto del know how Molino Grassi e della stretta collaborazione con il Maestro pasticcere Pierluigi Sapiente, “La Pasticceria Bio” garantisce massimi standard al prodotto finito, per non rinunciare all’eccellenza del risultato anche nelle referenze green-oriented.

“La Pasticceria Bio” di Molino Grassi al Simposio tecnico AMPI

La storia di Molino Grassi con i temi di sostenibilità e biologico parte da lontano: sin dagli anni Novanta il molino ha iniziato a creare filiere biologiche vocate alla coltivazione di grani proteici, grani che oggi confluiscono ne “La Pasticceria Bio”.

