Il potere della comunicazione per la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

Si prefigura una nuova primavera per la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp. Mai come in questo ultimo semestre, si è parlato così tanto dell’ingrediente principe della cucina mediterranea, icona dell’agroalimentare made in Calabria, sempre più apprezzata e utilizzata dagli chef internazionali: oltre 40 approfondimenti, più di 130 uscite e 50 testate giornalistiche tra tv, web e stampa regionale e nazionale, con una readership di quasi 28 milioni di utenti e 18 milioni contatti raggiunti sul web.

I risultati straordinari ottenuti in termini di visibilità mediatica e di ritorno di immagine per Tropea e per tutta la destinazione Calabria confermano la necessità di un supporto attraverso adeguate strategie di marketing e comunicazione. Questi investimenti sono serviti soprattutto a promuovere l’immagine, non solo produttiva, ma anche turistica della regione Calabria.

Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp: Il valore della comunicazione

Da Il Gusto, inserto mensile di Repubblica, La Stampa e il Secolo XIX a Gazza Golosa, le pagine dedicate all’enogastronomia de La Gazzetta dello Sport. Da Oggi Cucino, le ricette per cucinare in modo semplice e originale proposte dal settimanale Oggi alla copertina di Traveller, rivista di viaggi di lusso e life style pubblicata da Condé Nast, passando da Cucina Italiana, che alla Rossa di Calabria ha dedicato ben due speciali. Dalle finestre televisive di Studio Aperto Magazine, Linea Verde, Sempre Mezzogiorno e Weekly Rai 1 e TgCom24 ai format televisivi come Masterchef Italia e 4 Hotel su Sky, L’ingrediente Perfetto su La7, Paesi e Paesaggi Striscia La Notizia su Canale 5, Bellissima Italia e Pizza Doc su Rai 2, Italia Vicina su Gambero Rosso Tv, Dinner Club su Prime Video e Cotto e Mangiato su Italia 1 fino ai magazine: Starbene, Vero, Cotto e Mangiato, Mela Verde, Gambero Rosso, Gusto Sano, Viaggiare con Gusto, Identità Golose, Beef, MarkUp, Sale e Pepe, Cucina Moderna, Italia a Tavola, Mixer, GdoWeek, ItaliaSquisita, Diva e Donna, Il Gusto di Repubblica, Cucina Italiana, Traveler, Fresh Point Magazine, Fresh Plaza, Italia Fruit, My Fruit Corriere Ortofrutticolo, Distribuzione Moderna, Fruit Magazine e Instore Magazine. Sono questi solo alcuni degli esempi della visibilità che la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è riuscita a calamitare.

Strategie di marketing territoriale per la Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

L’obiettivo principale della comunicazione deve perciò essere quello di aumentare la consapevolezza e la sensibilizzazione verso i valori della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp e il fissarne un’identità precisa. L’evoluzione e i mutamenti del mercato dimostrano che la competitività del settore agroalimentare è molto alta.

Risulta, quindi, indispensabile utilizzare sempre più competenze specifiche di marketing strategico e territoriale per meglio valorizzare il proprio prodotto e mantenerlo ai vertici del mercato e delle preferenze dei consumatori. La collaborazione con il Consorzio della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, di cui è presidente Giuseppe Laria, va nella direzione di esaltare la qualità di quello che può essere considerato un autentico marcatore identitario della Calabria. È attraverso la sua identità e tipicità che si genera l’economia circolare, creando una rete di eccellenze per far esprimere al meglio il connubio enogastronomia - destinazioni turistiche.

«Il progetto di comunicazione della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp - dichiara Daniele Cipollina, ceo di Adv Maiora Comunicazione Integrata e direttore marketing e comunicazione del Consorzio di Tutela della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp - rientra nel percorso di posizionamento della Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp come prodotto ambasciatore di una terra ed espressione di una produzione certificata che segue disciplinari ferrei a propria tutela, con l’obiettivo di esaltare la qualità del Made in Calabria per valorizzare la cultura agroalimentare e la produzione di qualità di un prodotto genuino e autentico. Risulta necessario sostenere questo patrimonio regionale, storico e culturale, con l’obiettivo di far in modo che il marchio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp possa rappresentare per i consumatori un importante e sicuro riferimento di garanzia e tutela del patrimonio agroalimentare di Calabria».

