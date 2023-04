Risi Origini - Capolavori di natura, nati per sorprendere

Riso Vignola 1880 lancia la nuova gamma premium di risi “Origini - Capolavori di natura”: quattro risi dai colori naturali nati per ispirare infinite forme di bontà e bellezza e scoprire il piacere di creare in libertà ricette sempre nuove. L’azienda, specializzata nella produzione e trasformazione di riso, farine, cereali, semi e legumi di qualità superiore, dedica un tributo speciale alle origini tutte italiane della tradizione risicola vercellese, presentando un capolavoro che esalta aromaticità, gusto e colore di ogni singolo chicco, per un’esperienza multisensoriale.

Tutto nasce dalla lavorazione di Verelé, la varietà di riso nero a chicco lungo intensamente aromatica, da cui prende vita una collezione dalle sfumature sorprendenti: Rosa Puro, Viola Intenso e Nero Assoluto. Più l’iconico riso Bianco Essenziale: un eccezionale Carnaroli Classico biologico.





Origini è una nuova proposta di risi di alta qualità, pensata per gli esploratori del gusto

Una selezione di risi pregiati dai colori naturali per Riso Vignola 1880

Una collezione inedita e raffinata che ha tutte le caratteristiche per diventare fonte di ispirazione preziosa per tutti gli amanti della cucina d’autore. Rosa Puro, ad esempio, è amatissimo dagli chef e dai professionisti della ristorazione per il suo effetto cromatico sorprendente, ma anche per le caratteristiche organolettiche e funzionali.

Tornare alle Origini, per Riso Vignola, significa attingere a piene mani da ciò che la natura ci offre, per elevarne la qualità e renderla protagonista, insieme al territorio e alle realtà agricole locali che coltivano i risi Origini. Anche per questo, in un’ottica di tracciabilità e totale trasparenza, su ogni confezione è indicato in modo esplicito il nome e la sede dell’azienda agricola da cui proviene il riso in essa contenuto. Origini - Capolavori di natura è disponibile nei formati da 500g e 1Kg, in un pack ideato per innovare i codici grafici e cromatici tipici della categoria, garantendo immediata riconoscibilità e un forte impatto visivo.

