 La rivoluzione delle farine Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna Molini: una svolta per la pizzeria

La linea di farine Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna ha dato il via a una rivoluzione nel mondo della pizzeria con una svolta per i professionisti del settore, rivolgendosi agli amanti della tradizione così come agli sperimentatori più audaci. Oggi il marchio ha un’identità multiprodotto con una varietà di oltre 30 tipi di farine e miscele e punta a diventare la risposta certa e risolutiva ai pizzaioli di tutto il mondo, che possono affidarsi, per le loro creazioni, a una materia prima in grado di offrire altissime performance. Tradizionalisti, contemporanei, fautori della commistione fra innovazione e sapori antichi della terra: tutti i pizzaioli possono trovare ispirazione nelle farine Le 5 Stagioni.

Sin dalla sua nascita, Le 5 Stagioni si è distinta nel settore delle farine e prodotti affini destinati ai professionisti della pizza, forte di una tradizione millenaria nell’arte molitoria, che ha saputo coniugare tradizione, ricerca e sviluppo, tecnologie all’avanguardia e sostenibilità.

La linea di farine Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna ha dato il via a una rivoluzione nel mondo della pizzeria

Le 5 Stagioni: l'innovazione del marchio di Agugiaro & Figna Molini

Se ieri Le 5 Stagioni si proponeva ai professionisti come una linea di farine dedicate, con oltre 20 referenze di prodotto dalle elevate caratteristiche tecniche, oggi il marchio è pronto a un ulteriore balzo in avanti ed è in grado di soddisfare le esigenze di un mercato che vede il pizzaiolo sempre più attento e responsabile nella scelta delle farine. Così la vision de Le 5 Stagioni è quella di essere la risposta certa, innovativa e risolutiva ai pizzaioli di tutto il mondo, con l’obiettivo di offrire le migliori farine e miscele a chi sceglie l’eccellenza, la qualità e l’autenticità degli ingredienti.

Le 5 Stagioni: per soddisfare le esigenze dei pizzaioli di oggi

Una costante attitudine all’innovazione senza mai spezzare il legame con il know how millenario nell’arte molitoria, fa della linea Le 5 Stagioni un prodotto al passo con i tempi e capace di anticipare le esigenze dei pizzaioli. Grazie a Le 5 Stagioni, oggi, i professionisti della pizza e gli appassionati possono esprimere al meglio il proprio stile e dare la forma preferita alle idee, portando in tavola eccellenza e creatività con la certezza di un prodotto finale di altissimo livello. La comunicazione con il cliente è un altro valore portante de Le 5 Stagioni: l’offerta dei prodotti su misura e il supporto continuo da parte del personale tecnico, sono pensati con il pizzaiolo e per il pizzaiolo, al fine di garantirgli il risultato auspicato.

La linea Le 5 Stagioni è al passo con i tempi e capace di anticipare le esigenze dei pizzaioli

La possibilità di ottenere un prodotto specifico e l’assistenza taylor-made al professionista sono condizioni che consentono di lavorare in piena tranquillità e fiducia. Una community e un magazine dedicati ai professionisti e agli appassionati della pizza, costituiscono un altro valore de Le 5 Stagioni. In Pizza Stories, infatti, la passione e l’expertise nel settore della pizzeria vengono condivise, promuovendo storie, eventi e formazione.

Farine Agugiaro & Figna Molini: un connubio di autenticità, progresso e sostenibilità

Alla selezione dei grani provenienti dalle migliori coltivazioni italiane e del mondo, si uniscono i processi di lavorazione all’avanguardia con ben 7 controlli che analizzano la salubrità della farina e 8 laboratori di analisi impegnati nelle attività di ricerca e innovazione, in costante dialogo con il dipartimento di Ricerca e Sviluppo in-house. Il rispetto delle caratteristiche native del chicco e dell’ecosistema, nonché una produzione realizzata con il 100% di energia proveniente da fonti rinnovabili, sono la garanzia di una qualità indiscussa e tracciabile.

Oltre 30 tipi di farine premium e top seller nella linea Le 5 Stagioni di Agugiaro & Figna Molini

Il patrimonio culturale e tecnico di Agugiaro & Figna ha permesso di sviluppare prodotti sempre più specifici: oltre 30 tipi di farine rientrano nella linea Le 5 Stagioni. Tra i prodotti ormai irrinunciabili per il professionista non possono mancare la Superiore, forte, versatile e adatta a tutti gli impasti con lunga lievitazione dove è richiesta un’ottima elasticità; o la Farina Oro di Tipo “00”, un portento per gli impasti diretti e indiretti e per il rinfresco del lievito madre. Tra le Integrali, la Farina Mora da macinazione extra vergine sta regalando grandi soddisfazioni ai pizzaioli, che la usano in purezza o in aggiunta negli impasti tradizionali, ai quali dona sapore intenso ma dolce e rotondo.

Agugiaro & Figna Molini

Via Monte Nero 111 - 35010 Curtarolo (Pd)

Tel 049 9624611