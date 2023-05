Farina Tipo Zero Superiore, l'ultima novità di Agugiaro & Figna

Sono germogliati e coltivati sotto il sole della Penisola, cullati dal vento dei campi nostrani, i grani che compongono la nuova Farina TipoZero Superiore di Agugiaro & Figna, macinati con tecnologie moderne ma con la cura della sapienza antica. Profumata e robusta, la Farina TipoZero Superiore riesce a rendere scioglievoli gli impasti di pizza e panificati nei quali viene impiegata, grazie a un ricercato equilibrio tra estensibilità ed elasticità delle proteine che formano la maglia glutinica. L’elevata capacità di assorbire i liquidi nel corso della fase d’impasto e trattenere l’anidride carbonica durante la lievitazione sono le caratteristiche principali della Farina TipoZero Superiore, che ha un valore di forza pari a W 330: una peculiarità che rende la Farina ideale per una maturazione degli impasti medio-lunga.

Le aromatiche e i profumi degli impasti risultano intensi e marcati. La Farina TipoZero Superiore racchiude in sè le caratteristiche peculiari di varietà di grani esclusivamente italiani, coltivati in tutta la penisola che conferiscono gusto e unicità alle preparazioni.

Agugiaro & Figna con la Farina TipoZero Superiore per una macinazione gentile e sostenibile

Farina TipoZero Superiore, perfetta per le preparazioni in cui si ricercano fragranza e friabilità

La TipoZero Superiore si esprime al meglio negli impasti lavorati con metodo indiretto e nella produzione di bighe, ma garantisce ottime performance anche nelle lavorazioni a metodo diretto, che contemplano l’unione di tutti gli ingredienti dell’impasto in una sola fase. Il suo contenuto proteico assicura una perfetta tenuta e stabilità dell’impasto, insieme a una prolungata conservazione, sia a temperatura ambiente, sia a controllo refrigerato. Nelle preparazioni in cui si ricercano fragranza e friabilità, la Farina TipoZero Superiore si rivela il prodotto perfetto alla base di un impasto a lunga maturazione, prestandosi, ad esempio, per diverse preparazioni, tra cui quelle di pizza tonda al piatto, classica, romana o napoletana e di pizza in pala alla romana.

La Farina TipoZero Superiore di grano tenero si aggiunge alla gamma di Farine “Le 5 Stagioni” come novità 2023 in casa Agugiaro & Figna

I grani vengono lavorati con una macinazione gentile attraverso rulli di ghisa debitamente distanziati, un metodo che contribuisce a mantenere la genuinità del grano, conservandone il patrimonio genetico in un ambiente sostenibile. Nel corso della lavorazione vengono utilizzati, infatti, diagrammi di macinazione graduali a basso impatto: un sistema finalizzato al massimo rispetto dei chicchi e dei loro tratti originari, che attraverso una tecnologia a raggi infrarossi ne analizza uno alla volta la salubrità e la conformità.

Agugiaro & Figna sceglie sempre di assicurare un ambiente sostenibile

La Farina TipoZero Superiore di grano tenero si aggiunge alla gamma di Farine “Le 5 Stagioni” come novità 2023 in casa Agugiaro & Figna, accanto a “La Biologica” Tipo Zero, da grani teneri italiani biologici, alla Farina Oro e alla Farina Superiore Tipo 00, oltre alle farine ottenute dalla macinazione di soli grani antichi italiani come Mia Gra, a conferma della volontà del gruppo di voler incentivare produzioni con grani locali, dove possibile, affiancandole a farine di altissima qualità e costanza ottenute grazie alla ricerca e selezione dei migliori grani internazionali.

Le 5 Stagioni è espressione della gamma più completa di farine e miscele per pizza, conosciuta e apprezzata in tutto il mondo, declinata in oltre 30 tipologie di prodotti; si tratta di un brand versatile che garantisce il massimo risultato in qualunque tipo di lavorazione a tutti i professionisti del settore, che ne fanno un vessillo di qualità all’interno dei propri locali.

Le 5 Stagioni è espressione della gamma più completa di farine e miscele per pizza

Dalla produzione delle farine al packaging, Agugiaro & Figna sceglie sempre di assicurare un ambiente sostenibile, così il 100% dell’energia impiegata proviene da fonti rinnovabili e anche per l’involucro della Farina TipoZero Superiore si utilizza la carta per insacco certificata Fsc. Naturalità e tutela del territorio, dunque, incontrano nella Farina TipoZero Superiore tradizione e futuro ricalcando così la mission di Agugiaro & Figna, ovvero portare in tutto il mondo farine e miscele di altissima qualità.

Agugiaro & Figna Molini

Via Monte Nero 111 - 35010 Curtarolo (Pd)

Tel 049 9624611