Scrocchiarella, soluzione di qualità per ogni occasione

Studiata su misura per l’operatore del mondo Horeca e Foodservice di oggi, la linea Scrocchiarella Frozen di AB Italmill racchiude tutte le caratteristiche di un prodotto di altissima qualità come appena preparato. Già leader di mercato nella produzione di lievito naturale madre e farine professionali per il canale pizzeria, l’azienda ha coniugato il know-how e l’esperienza consolidata nel tempo in un prodotto unico dal gusto inconfondibile. Grazie al lievito naturale madre, infatti, il prodotto risulta più leggero, più croccante e più digeribile.

Base Tonda 31 Riso Venere (foto: Phototecnica.it)

Qualità degli ingredienti

Le basi della linea Frozen sono preparate con farine selezionate, lievito naturale madre e gli stessi ingredienti di altissima qualità utilizzati per l’impasto tradizionale: olio extravergine di oliva 100% italiano “t.o.p.” (tracciabilità origine prodotto) dell’Azienda Coppini Arte Olearia di Parma e PreSal, sale marino con iodio protetto, che resiste alla cottura.

Artigianale nei processi

Scrocchiarella rispetta il “saper fare” dell’artigianalità nella lunga lievitazione e nella stesura a mano.

Pronta in pochi passaggi

Ideale per la preparazione di pizze e focacce di qualità in pochi passaggi. Basta estrarla dal freezer, farcirla a piacere come chiede il cliente senza necessità di scongelamento e cuocerla in forno per pochi minuti.

Cambia con successo la tua offerta

Con Scrocchiarella puoi cambiare la tua proposta ad ogni ora con la certezza di offrire sempre un prodotto stuzzicante e di alta qualità come vuole il cliente. Agevola infatti l’organizzazione del lavoro e si presta a molteplici occasioni di consumo: colazione salata, pausa pranzo, aperitivo, cena.

Strategica per tutti i format

Ideale per la colazione salata in pasticceria o per la caffetteria annessa al panificio.

Punto di forza per il bar-pasticceria, per attirare la propria clientela anche nella pausa pranzo.

Porzionata a piccoli morsi e farcita a piacere, per accompagnare l’aperitivo.

Soluzione vincente per il ristorante che dedica una serata della settimana alla pizza.

Aiuta l’operatore che si vuole organizzare con il delivery.

Fantastica per l’enoteca e per i cocktail bar o format misti di ristorazione pizzeria.

Insostituibile per tutte le occasioni di eventi e banqueting.

Spicchio Tonda 31 Riso Venere (foto: Phototecnica.it)

Perché sceglierla

sempre pronta

facile da preparare

ideale per take-away e delivery

Caratteristiche organolettiche

fragrante

leggera

digeribile

Varietà di formati

Ideali da condividere: 55 x 25 cm, 55 x 30 cm, 40 x 30 cm

Monoporzione: 12 x 28 cm

Tonda 31 - Tonda 25 - Tonda 48

Sandwich (già pre-tagliata)

Lo staff di AB Italmill ti affianca per imparare ad impostare i passaggi della preparazione.

Credito foto: Phototecnica.it

Per informazioni: abitalmill@abmauri.com