Nuova gamma bio di Bonduelle, surgelati subito pronti da gustare

Pubblicato il 23 novembre 2020 | 15:51

Ecco la nuova gamma Bonduelle

Nuova gamma all'insegna di qualità e sicurezza

In 10 anni, crescia a doppia cifra del Bio

Il bio conquista anche il fuoricasa

La tecnologia Minute valorizza le verdure Bonduelle

onduelle Food Service, riferimento nel mondo deiper il fuoricasa, presenta la nuova gamma di surgelatia rondelle e, selezionati da agricoltura biologica, certificata e garantita e già cotti al vapore con la tecnologia Minute.Una novità importante con la qualecompie un ulteriore passo lungo il percorso della sostenibilità . Parte di un più ampio programma di responsabilità sociale, la proposta dicoltivati in modo sostenibile è infatti uno dei tanti ambiziosi obiettivi dell’azienda, che da anni si impegna nella tutela dellae delle risorsee nella coltivazione di verdure con tecniche innovative, preservando la natura e allo stesso tempo offrendo prodotti migliori per ilfinale, come nel caso dei prodotti Bio in lancio e del Mais, che dal 2019 è senza residuo di pesticidi.LaBio non solo infatti è rispettosa dell’ambiente, ma garantisce qualità e sicurezza alimentare: due aspetti che incrementano il valore dell’offerta di Bonduelle Food Service e mostrano la capacità di interpretare e rispondere alle esigenze del settore e in particolare del Fuori Casa.Negli ultimi 10 anni infatti ildel biologico in Italia ha registrato unaa doppia cifra, trend che non accenna a fermarsi e oggi il settore vale circadi euro, guidato da una domanda costante sia nel canale off trade - Gdo e retail - sia nel Fuori Casa, come rileva Nomisma.A orientare le scelte verso prodotti biologici, giocano fattori diversi, primi fra tutti quelli legati allae al, alla maggiore garanzia di sicurezza e qualità e al rispetto dell’ambiente, fattori che con l’emergenza sanitaria di quest’ultimo anno, hanno aumentato ancor più il loro significato e peso nelle decisioni del consumatore.Anche nell’ offerta organica assume sempre più rilevanza , un settore dove il cliente ha una percezionee attribuisce valore alche propone all’interno del proprio menu prodotti biologici, espressione di una ricerca accurata di ingredienti selezionati e di qualità e di una maggiore attenzione verso un consumatore sempre più consapevole edLe novità Bio di Bonduelle Food Service sono verdure già cotte a vapore con la tecnologia brevettata, grazie alla quale si preservano al meglio le qualità e le proprietàdelle verdure fresche come il gusto, il colore brillante e la consistenza. Un prodotto ad elevata resa, senza rilascio d’acqua e perdita di peso, che non necessita di ulteriore cottura: caratteristica che consente di rispondere alle esigenze die velocità nella, anche in spazi e con risorse ridotte.La nuova gamma Bio si aggiunge alla già ricca proposta di Bonduelle Food Service, che comprende verdure al, originali finger food e soluzioni pronte all’uso. Surgelati e ambient perfetti per rispondere a ogni: sono veloci da preparare e con un alto contenuto di