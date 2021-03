La Borsa della Spesa del 26 marzo: fragole e asparagi, primi prezzi su

Pubblicato il 26 marzo 2021 | 13:10

La Borsa della Spesa del 26 marzo

I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 26 marzo. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Secondo le rivelazioni di Bmti sui mercati ortofrutticoli all'italiani, i prezzi risultano in calo per lenazionali (di cui c'è ancora ampia disponibilità a livello quantitativo). In aumento, invece, i prezzi diche risultano molto richiesti in questa prima settimana di primavera . Sempre per quanto riguarda le verdure, aumentano i quantitativi diche possono essere consumate sia cotte che crude. Infine, due primizie del periodo che andranno a riempire l'offerta nel canale distributivo:(prezzi in rialzo) e(livelli elevati, sopratutto per la qualità bianca).