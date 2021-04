La Borsa della Spesa del 2 aprile. Per Pasquetta, fave fresche a volontà

Pubblicato il 02 aprile 2021 | 16:04

<

La Borsa della Spesa del 2 aprile

I dati della settimana

span class="first-letter">Frutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 2 aprile. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Nella settimana di, i prezzi del mercato ortofrutticolo all'ingrosso sono influenzati dal picco di domanda dovuta ai tradizionali consumi della festività. Ecco allora che aumentano i prezzi dellefresche, da consumare a Pasquetta. Stessa cosa vale per gli, le cui attuali quotazioni elevate dovrebbero smorzarsi dopo le festività. Infine, per quanto riguarda il comparto verdura, i(sopratutto quello toscano) mostrano un buon rapporto qualità-prezzo. Passando alla frutta, il focus della settimana è l'abbinata(ingredienti base per un classico dessert primaverile). Nel primo caso, si registrano prezzi stabili mentre nel secondo è la qualità a fare la differenza con particolare enfasi sul prodotto ad alto contenuto zuccherino.