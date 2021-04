La Borsa della spesa del 9 aprile: prezzi delle fragole più accessibili

Pubblicato il 09 aprile 2021 | 15:29

La Borsa della Spesa del 9 aprile

I dati della settimana

rutta e ortaggi protagonisti della rilevazione effettuata da(Borsa merci telematica italiana) relativa alla settimana del 9 aprile. La "" è il servizio offerto ai consumatori dalla società del Sistema camerale italiano per la regolazione, lo sviluppo e la trasparenza del mercato e per la diffusione dei prezzi e dell’informazione economica. Obiettivo, favorire un acquisto consapevole.Secondo quanto riportato dalle rilevazioni delle piazze all', il mercato ortofrutticolo è entrato nel pieno della produzione primaverile. A segnalarlo, innanzitutto, è l'abbassamento dei prezzi delledovuto a un aumento della produzione a livello nazionale rispetto alla settimana precedente . Mentre, per una dinamica simile, le(la cui produzione è sostanzialmente terminata) bloccano la propria discesa di prezzo e si avviano a lasciar posto ad altre referenze sugli scaffali.Per quanto riguarda gli ortaggi, il, sia bianco che romanesco, è caratterizzato da prezzi in diminuzione così come avviene per lescure lunghe. Favorevoli anche le quotazioni deirossi di Tropea i cui quantitativi iniziano ad aumentare complice l'arrivo della bella stagione.