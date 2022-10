Con Verbezia alla scoperta di erbe alimentari particolari e semisconosciute

Verbezia, il nuovo marchio di produzione e distribuzione di erbe alimentari particolari e semisconosciute nasce dalla curiosità e dalla testardaggine di Marco Bozzato, giovane imprenditore agricolo veneto.

Marco Bozzato, l'ideatore di Verbezia

Verbezia, ricerca di un prodotto di qualità

Marco nasce in una famiglia di agricoltori; quando cresce non vuole seguire le orme dei genitori che coltivano i prodotti tradizionali (pomodori melanzane insalate da taglio, patate) della zona di Cavallino-Treporti in Veneto. Marco è alla ricerca dell’innovazione e crea la sua personalissima strada insieme ad amici chef, giovani come lui, che come lui sperimentano: lui nei campi, loro in cucina.

L’obiettivo è quello di creare un prodotto dalle caratteristiche qualitative superiori alla media, senza concentrarsi sui grossi quantitativi produttivi ma cercando di valorizzare le piccole produzioni di prodotti particolari per arrivare a proporli alla ristorazione. Con Verbezia questo obiettivo è raggiunto.

Erbe e tradizioni da scoprire

Come ha spiegato nel corso di un intervento al congresso nazionale di Unagra (Unione Nazionale delle Associazioni Regionali Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie Rinnovabili, gruppo di specializzazione della FNSI), «girando per i mercati ma soprattutto curiosando nelle cucine degli amici cuochi vedevo queste erbe, questi fiori che loro usavano nei loro piatti e di cui io ignoravo l’esistenza. Ho cominciato a sperimentare dapprima con il nasturzio che è stato il primo amore, sino ad arrivare ad oggi che ho oltre 30 varietà fra fiori ed erbe: acetoselle, basilico al limone, alla liquirizia, tagete, borragini, lo schiso, il cetriolo degli Inca solo per citarne alcuni. Tanti sono nomi sconosciuti o italianizzati ma sono tutte erbe che nei loro paesi di origine hanno sempre avuto un utilizzo alimentare. I cuochi mi dicono che queste erbe danno ai piatti caratteristiche gustative particolari. Il mio lavoro è fatto di scoperte e di tentativi di coltivazione: alcune piante crescono bene altre meno, alcune hanno cicli produttivi differenti da quelli delle nostre».

Per la ristorazione

«Alla ristorazione distribuisco direttamente senza alcun intermediario ed ho un buon successo. Il mio percorso è appena cominciato la strada è decisamente ancora lunga, però appunto oltre a quello che faccio principalmente adesso ci sono molte altre possibilità di differenziare in senso e Verbezia è stata premiata l’anno scorso con l’Oscar Green di Coldiretti Veneto», ha aggiunto Marco.

Anche un libro, ma non un sito

Risultato grafico del suo lavoro sono un libro “Erbario lagunare, Viaggio gastronomico sentimentale tra le erbe spontanee del territorio veneziano” scritto insieme alla giornalista Caterina Vianello e impreziosito dalle illustrazioni di Angela Maria Russo, e delle deliziose e utilissime schede monografiche per ciascuna erba prodotta.

Che la sua impresa sia un piccolo successo in espansione lo dimostra il fatto che Marco Bozzato è probabilmente l’unico produttore/venditore a non avere un sito web e neppure una pagina Facebook. «Mi sono sufficienti il numero di telefono 3400005997 e l’indirizzo mail verbezia@gmail.com; il resto lo fa il passaparola», dice con un sorriso.