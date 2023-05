Madama Oliva investe nel green e punta al canale Horeca

Madama Oliva continua sulla strada della sostenibilità ambientale, punta sull'economia circolare e guardo al comparto Horeca con alcune linee dedicate. L'intera produzione della linea Frutto cambia infatti veste e diventa in plastica riciclata con materia prima certificata Iscc Plus. Il packaging della linea, già realizzata in plastica monomateriale riciclabile al 100%, si aggiunge dunque alle linee Freschissimi Eco, confezionate nei contenitori di carta/plastica separabile, che già a partire dal 2022 sono stati oggetto di un restyling per garantire il più efficace riciclo delle confezioni.

«Siamo fermamente convinti che la strada migliore per un futuro ecosostenibile sia quella dell’economia circolare - spiega Sabrina Mancini, direttrice marketing di Madama Oliva - per questo motivo abbiamo deciso di utilizzare plastica non solo riciclabile, ma anche riciclata, nella linea di punta dell'azienda. Si tratta di grandi volumi produttivi che contribuiranno a ridurre notevolmente il consumo di nuova plastica. Questo intervento si inserisce in una politica aziendale che da sempre favorisce il basso impatto ambientale. Siamo infatti certificati Iso 14000 ed Ema dal 2004, e nel 2008 abbiamo realizzato il più grande impianto fotovoltaico integrato registrato al tempo in Italia, attraverso il quale, ancora oggi, produciamo oltre 1,5 milioni di KW/anno di energia elettrica per il nostro fabbisogno, con un risparmio di 975 tonnellate/anno di CO2 emesse in atmosfera».

L'azienda punta anche al canale Horeca con linee dedicate, che ci spiega così Sabrina Mancini: «Madama Oliva è leader in Italia nel comparto delle olive da tavola fresche: siamo presenti in tutta la Gdo italiana. Già da un anno, però, abbiamo presentato un nuovo progetto che è quello di arrivare al canale Horeca e dei distributori. Per cui abbiamo, già da un anno, implementato delle nuove gamme, non soltanto le gamme in vasi di vetro che vengono vendute anche all'estero, ma una busta con zip richiudibile che da un valore aggiunto alla confezione perchè i ristoratori possono utilizzare il prodotto e poi poterlo richiudere».

Le prime confezioni prodotte con plastica riciclata, che entro l'anno verranno estese a tutta la linea Frutto, sono già disponibili nella nuova referenza: il Granmix Madama Oliva. «Novità assoluta sul mercato italiano, si tratta delle migliori cultivar greche con una nuova ricetta e comprendono le olive verdi Halkidiki, che nascono nella zona di Salonicco dalle terre che si allungano nel mare Egeo, e le nere Kalamata, coltivate tra il mare e le colline a sud del Peloponneso - prosegue Sabrina Mancini - Olive fresche, condite con peperoni a filetti, basilico e aroma di limone, per un vortice di gusto e freschezza, pensate per il momento dell'aperitivo. Si tratta di una novità pensata per intercettare le esigenze dei consumatori che sempre più richiedono un prodotto misto, verde e nero e denocciolato».

A TuttoFood, inoltre, l'azienda si focalizza su alcune linee che abbiamo presentato sul mercato un anno fa, la gamma dei Patè e dell'Hummus di Lupini, e la novità oltre alla ricettazione che è stata completamente rivista, è anche nella confezione che è squeezy e permette di erogare facilmente il prodotto.

«Abbiamo anche il Lupino Sgusciato da consumare on the go: da mangiare come snak o da utilizzare nelle insalate e nelle zuppe - continua Mancini - Il nostro cavallo di battaglia sul mercato nazionale è la Dolce Gigante della linea Frutto, che è la prima referenza venduta insieme ai Lupini».

La scelta di passare alla plastica riciclata rappresenta un investimento green che coinvolge circa 4 milioni di vaschette prodotte ogni anno. La linea Frutto è infatti il primo brand di mercato nel segmento delle olive confezionate fresche, ed è nata per esaltare la pluralità di cultivar italiane e greche, offrendo al consumatore un’offerta elevata e variegata, perfetta per soddisfare i diversi gusti e le varie modalità di consumo. Un prodotto fresco, naturale, senza conservanti, di elevata qualità, da sempre confezionato con un packaging moderno e un elevato contenuto di servizio.

«Tutti i processi di produzione sono automatizzati e ottimizzati per ridurre i consumi e la raccolta differenziata permette di contenere i rifiuti prodotti avviandoli quanto più possibile a riciclo o riuso - continua Sabrina Mancini - Inoltre, di recente abbiamo stretto una collaborazione con Veolia, la multinazionale francese specializzata nella gestione di acqua, rifiuti e servizi energetici, che prevede la progettazione e la realizzazione del nuovo impianto di trattamento dei reflui per revisionare il ciclo dell’acqua industriale in modo da ridurne il consumo».

