Avvistato un nuovo “eroe verde”! Plant Chik’n Nuggets di Salomon

I moderni eroi vestono di verde. Proprio come gli innovativi Green Heroes di Salomon FoodWorld. Dall’inizio dell’anno, gli specialisti del food service propongono apprezzatissimi best seller nella versione a base vegetale, fornendo ai ristoratori una facile soluzione per portare in tavola un’offerta al passo con i tempi capace di accontentare ogni palato, dagli amanti della carne ai flexitariani, dai vegetariani ai vegani. L’ultima novità di gamma si chiama Green Heroes Plant Chik’n Nuggets.

Green Heroes Plant Chik’n Nuggets di Salomon

L’amato spuntino vegano preparato con 100% proteine del grano sorprende con un autentico gusto Chik’n. Avvolto da una croccante panatura vegana in tempura, è praticamente impossibile distinguerlo dall’originale: aspetto, sapore e consistenza sono in grado di superare qualsiasi prova al palato!

Gli intrepidi Green Heroes Plant Chik’n Nuggets consegnano un immediato vantaggio anche ai ristoratori: la variante vegana dell’amata ricetta è un versatile snack adatto a grandi e piccini. Nel ruolo di protagonisti tra i finger food a un qualsiasi evento, come fragrante coronamento di una ciotola di insalata o semplicemente da portare via e gustare per strada, i Green Heroes Plant Chik’n Nuggets sono pronti in un lampo, cotti in friggitrice, in vaporiera combinata o in Combi Wave Techfood.

Nuova generazione, nuova definizione di gusto

In veste di azienda leader nel settore del food service, Salomon FoodWorld segue con attenzione i cambiamenti sul mercato e li plasma, per offrire ai ristoratori prodotti eccellenti adeguati ai tempi e facili da preparare. Con la nuova gamma Green Heroes, Salomon si rivolge soprattutto a quanti consumano cibo fuori casa: le generazioni Y e Z. La loro inedita concezione del gusto ha avuto un forte impatto sui recenti cambiamenti dell’industria alimentare e richiede esperienze innovative e sostenibili, proprio come i Green Heroes!

Per informazioni: www.salomon-foodworld.com/greenheroes