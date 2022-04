Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, produzione aumentata del 30% dal 2008

Alla 17ª edizione del congresso di Identità Golose, in scena a Milano dal 21 al 23 aprile, lo spazio che ha visto protagonista il Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp è stato sempre un polo di attrazione. Un punto d’incontro che ha visto alternarsi ristoratori e cuochi, a partire da Enrico Derflingher, presidente nazionale e internazionale di Euro-Toques. Il motivo è semplice.

Cipolla Rossa di Tropea Igp a Identità Golose

Dolce e croccante

Pur esistendo in Italia innumerevoli varietà di cipolla, quella di Tropea Igp è la più rinomata. Dolcissima, croccante e rossa, in quanto ricca di antocianine, viene coltivata nella fascia costiera medio alta tirrenico calabrese.

L’Oro Rosso di Calabria nasce in terreni fertili, ricchi di corsi d’acqua e immersi in un microclima mediterraneo, freddo e umido d’inverno e caldo d’estate. L’insieme di sole e mare mitiga gli inverni contenendo gli sbalzi di temperatura. Un prodotto prezioso, che pur non rappresentando una produzione trainante per l’agricoltura calabrese costituisce un’importante risorsa economica, sociale e culturale. Una risorsa che va difesa.

Enrico Derflingher e Daniele Cipollina

Oltre 100 aziende con certificazione Igp

Per questo nel 2008 è stato fondato il Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp, proprio per tutelare, far conoscere, promuovere e valorizzazione un prodotto di altissima qualità, garantito dal marchio Igp, che viene ancora lavorato con tecniche manuali. La sua produzione è aumentata del 30% dal 2008 al 2021 raggiungendo i 300mila quintali raccolti su un territorio complessivo di 690 ettari coltivati. Attualmente le aziende che hanno la certificazione Igp sono 123 e nel 2021 il fatturato alla produzione è stato prossimo ai 18 milioni di euro, contribuendo in modo significativo al Pil della regione. La manodopera impiegata è di poco superiore alle 5.000 unità e per il 70% impiega addetti del territorio. Nel 2022 l’export ha rappresentato una quota del 20% della produzione complessiva. La Germania mantiene la leadership, seguita da Francia, Svizzera, Austria e Regno Unito. È in forte crescita la richiesta dagli Stati Uniti dei trasformati. Un alimento apprezzato e celebrato.

Un assaggio di Cipolla Rossa di Tropea Igp 1/2 Giuseppe Romano, delegato Euro-Toques Calabria 2/2 Previous Next

Tre giorni di eventi

Proprio in questi giorni, dal 29 aprile al 1 maggio, a Tropea (Vv), Borgo dei Borghi e Bandiera Blu 2021, si svolge La Tropea Experience 2022, festival dedicato alla celebrazione della Cipolla Rossa. Una tre giorni di eventi, una manifestazione-degustazione che vede la partecipazione dell’universo ristorazione locale e di cuochi di grande autorevolezza. Un momento di incontro tra il territorio e la cucina con al centro l’Oro Rosso di Calabria.

Consorzio Cipolla Rossa di Tropea Calabria Igp

via Roma - 89900 Vena (Vv)

Tel 351 1818036

www.consorziocipollatropeaigp.com