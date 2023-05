Con SALOMON FoodWorld®, innovazione e creatività per i burger vegetali

Burger, burger, burger: il boom non si ferma. Ecco perché SALOMON FoodWorld® mantiene il passo e nel 2023 amplia la sua già enorme gamma di novità nell'universo degli hamburger per un piacere senza limiti. Sono, infatti, in arrivo un’infinità di abbinamenti per gli hamburger e una grande varietà di fonti proteiche, anche a base vegetale. Da specialista del segmento degli hamburger, SALOMON FoodWorld® conosce il mercato, le tendenze di sviluppo, gli ultimi trend e le lacune dell’offerta. Nel 2023 saranno le novità prodotto a colmarle, combinando tra loro i desideri dei clienti e le esigenze della ristorazione: qualità, varietà, personalizzazione e creatività, oltre a flessibilità, pianificabilità e semplicità di preparazione.

La richiesta, infatti, va in direzione di soluzioni che soddisfano le preferenze alimentari e culturali del singolo, che combinano una buona qualità con la creatività e che sappiano anche sorprendere con proposte insolite. Ed ecco perché le influenze provenienti da diverse culture culinarie e cucine nazionali del mondo sono una tendenza solida tra gli amanti della buona tavola e degli hamburger.

Sapori inediti e idee fusion offrono la ricchezza desiderata, attirando nuovi clienti. SALOMON FoodWorld® ha sempre colto al volo e sviluppato idee e tendenze internazionali. Un elemento chiave molto importante: la filosofia dei prodotti Foodservice SALOMON è quella di essere adattati alle situazioni e alle sfide del settore della ristorazione, ad esempio attraverso la flessibilità, la pianificabilità e la semplicità di preparazione.

Una hit a stelle e strisce: il patty di pasta

Tra le novità 2023, spiccano anche interpretazioni innovative, come quella del leggendario piatto americano a base di pasta. Il nuovo Mac’n’Cheese Burger ha tutte le caratteristiche menzionate. Un’interpretazione audace e originale di un evergreen americano: maccheroni e formaggio fuso (mac’n’cheese) in una panatura croccante di mais e frumento, leggermente piccante.

Vegetariano, precotto e a lunga durata, questo patty eccezionale è un vero e proprio jolly per il menù degli hamburger, ma è perfetto anche come topping di un patty di manzo o come contorno.

Il nuovo Mac’n’Cheese Burger di SALOMON FoodWorld®

Per infinite possibilità di combinazione e una grande varietà di fonti proteiche, inoltre sono disponibili anche tutte le altre novità: Homestyle Chik’n Burger, Homestyle Duroc Burger, Homestyle Quick & Easy Burger.

Umami, il patty ai funghi e Green Oat Burger

Anche i burger vegetali creativi, che soddisfano anche i flexitariani e gli amanti della carne, per SALOMON FoodWorld® rimangono un tema costante: l’aumento del 95% delle vendite di burger vegetariani mette in luce la popolarità delle offerte vegetariane e vegane. Tuttavia, i clienti vogliono ancora più varietà e creatività in questo segmento. Negli ultimi anni, SALOMON FoodWorld® ha ampliato notevolmente la sua offerta di burger vegetali e plant-based.

Il nuovo Umami Master è un patty vegano a base di funghi grigliati, shiitake e pomodori secchi

La nuova passione spunta come un fungo. Va da sé che SALOMON offre anche un’interpretazione creativa dell’hamburger: il nuovo Umami Master è un succulento patty vegano a base di funghi grigliati, shiitake e pomodori secchi. 100% vegetale, con un sapore umami rotondo e senza compromessi e una consistenza soda, è pronto a dominare i sensi con un ruolo da protagonista nell’universo culinario.

Il nuovo Red Oat Burger cavalca la moda dei fiocchi d’avena combinandola all’energia della barbabietola

La riscoperta di qualità antiche di verdure dà al Green Oat Burger una spruzzata di vivacità: il nuovo Red Oat Burger cavalca la moda dei fiocchi d’avena combinandola all’energia della barbabietola. Il risultato è un fusion burger croccante al morso e di facile preparazione, con colori brillanti che ispirano la creatività. Per chi volesse, c'è la possibilità di ordinare un campione gratuito, cliccando QUI:

