L'Arancia di Ribera Dop incontra l'arte culinaria di Enzo Contini grazie a Feudi Prezzia

Un filo conduttore intenso, caratterizzato dai gusti autentici che solo le materie prime genuine e di alta qualità riescono a dare. Con quell’ingrediente in più che è la grande professionalità dei cuochi italiani. È nato così, forse più da una bella amicizia prima ancora che da una collaborazione di lavoro, il menu per queste festività ideato dall’azienda agricola siciliana Feudi Prezzia e realizzato per l’occasione dallo chef lucano Enzo Contini. Proprio così, due cuori pulsanti del Sud Italia gastronomico si sono ritrovati a deliziare le nostre tavole in questi giorni, tra date rosse sul calendario e celebrazioni trascorse alla ricerca, forse, di un po’ di sicurezza familiare. Ecco che il gusto, allora, ci è venuto incontro e qui, a queste latitudini, l’Italia non si batte, qualunque regione venga citata.

L'antipasto realizzato da Enzo Contini in collaborazione con Feudi Prezzia

Un menu dedicato all 'Arancia di Ribera Dop

Menu Fior d’Arancia. Questo il suggestivo titolo dato a la carte, quasi a rievocare sposalizi o, in questo caso, sodalizi, tra le tante genuinità della penisola. Feudi Prezzia ci ha messo tutta la bontà delle proprie arance Dop. L’azienda, nata sui terreni dell’agricoltore Vincenzo Prezzia e oggi gestita dai suoi figli Sofia e Nicolò, si trova infatti nel cuore della provincia agrigentina, in quella Sicilia più verace dove l’Arancia di Ribera è l’unica Dop nel suo “campo”.

Negli anni '50 l'inizio dell'attività agricola esplosa 30 anni dopo con le arance

«Un sogno nato negli anni ’50 - racconta a Italia a Tavola la giovane Sofia Prezzia, una laurea in Scienze politiche e l’incarico di responsabile customer experience e della gestione del sito aziendale - e che oggi portiamo avanti con mio fratello, anche lui laureato in tutt’altro: Giurisprudenza. Papà continua ad essere il vero titolare, con accanto mamma Liliana, che si occupa del packaging dei nostri prodotti e che è la vera colonna portante per quel che riguarda l’arte creativa delle nostre box, per esempio per i regali e le spedizioni in periodi di festa come questi». Come detto tutto inizia più di 50 anni fa: «Nostro nonno cominciò ad acquistare sempre più terreni, un vero self made man in chiave siciliana, e mio padre ha sempre portato avanti il suo sogno. È solo negli anni ’80, però, che a Ribera si cominciano a coltivare veramente le arance, dove prima c’erano vigne e coltivazioni di frutta estiva, come pesche, pere, albicocche, ecc. Ben presto tutta la zona si specializza in coltivazione di arance Washington Navel, che diventano tipiche del posto, a polpa bionda, apirene (prive di semi, ndr) e con la buccia che si stacca facilmente dal frutto. Si tratta di arance molto zuccherine, dunque con un tasso di acidità più basso e gradevole rispetto alle altre e particolarmente digeribili», spiega Sofia Prezzia.

Vincenzo e Liliano Prezzia

Il menu del cuoco Enzo Contini

Da questo prezioso prodott lo chef della Basilicata Enzo Contini ha realizzato il suo menu. Classe 1982, materano, appassionato della propria terra e dei suoi prodotti, così come dei prodotti genuini di tutta Italia, sin da piccolo si cimenta in cucina, aiutando la mamma nelle ricette casalinghe. Dall’Istituto alberghiero della propria città ai primi lavori in cucina a 15 anni, il passo è breve e fa anche qualche intensa esperienza all’estero, tra Spagna e Francia. È orgoglioso di appartenere da anni alla Federazione Italiana Cuochi, in cui è molto attivo nei tanti eventi organizzati in tutta Italia. Ha ottenuto brillanti risultati in diverse competizioni culinarie e ha partecipato alla trasmissione tv “Cuochi d’Italia” in onda su TV8. Ed eccole, allora, le prelibatezze preparate da Enzo:

Antipasto: Maialino ai profumi di Arancia di Ribera, mandorle e pecorino.

Primo: Risotto al baccalà, Arancia di Ribera, burratina e polvere di tarallo.

Secondo: Crudité di gambero su salsa Parmantier all'Arancia di Ribera con ortaggi saltati.

Dolce: Agrumi di Ribera in dessert.



In questi giorni, inoltre, sui social del cuoco e dell’azienda Feudi Prezzia sono state pubblicate le ricette complete dei piatti, con grande gioia di quanti hanno il piacere di realizzare in casa ciò che vedono riprodotto professionalmente nelle cucine.

Lo chef Enzo Contini 1/4 Risotto al baccalà, Arancia di Ribera, burratina e polvere di tarallo 2/4 Crudité di gambero su salsa Parmantier all'Arancia di Ribera con ortaggi saltati 3/4 Agrumi di ribera in dessert 4/4 Previous Next

Dall'incontro con lo chef, la spinta per lo sviluppo del brand

«Ho conosciuto lo chef Contini durante i miei tanti soggiorni a Matera - conclude Sofia Prezzia - una città che amo e in cui torno sempre volentieri. Da qui è nata l’idea di sposare le bontà di prodotti siciliani, come le nostre arance o il nostro olio, con la professionalità di uno cuoco che non appartenesse alla nostra isola. Il nostro obiettivo, oggi, è arrivare anche all’estero, infatti abbiamo lanciato anche il nostro e-Commerce. Il prodotto di punta, naturalmente, sono le arance, ma siamo anche produttori di olio evo, da cultivar Biancolilla, Cerasuola e Nocellara del Belice, che rientra nella DOP Val di Mazara. In realtà, questo menu si può gustare anche al di fuori delle feste natalizie». Certo, aggiungiamo noi: basta avere la voglia di provare sempre materie prime genuine della nostra Italia. E allora, in questo caso, ogni giorno a tavola può essere una vera festa!

