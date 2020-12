Mutti premia gli agricoltori: assegnato il Pomodorino d’Oro

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 19:32

Il trofeo Pomodorino d'Oro



Un sostegno concreto agli agricoltori

Francesco Mutti

Il contributo delle nuove generazioni

è il premio che Mutti assegna agli agricoltori che si sono distinti nella raccolta. Nel 2020 il trofeo è stato conquistato dadi Viadana (Mn) per ile da, entrambi di Lesina (Fg), rispettivamente per le specialità tipiche del sud Italia: ile il«Il, in un anno come il 2020, acquista ancor più valore - ha dichiarato, amministratore delegato del Gruppo di Parma - gli impegni, da parte di tutti, sono stati mantenuti nonostante le eccezionali avversità. I nostrinon vanno solo celebrati ma ancheper il loro impegno nel lavoro di ogni giorno, per la loro capacità di fare proprie non solo le buone pratiche in campo ma anche per l’operare nel rispetto di sempre più stringenti requisiti sociali, etici e ambientali. Un sostegno, il nostro, che oltre al Pomodorino d’Oro, è caratterizzato anche da una politica d’acquisto della materia prima che prevede unin grado di produrre una qualità superiore, ovvero un sovrapprezzo medio - quest’anno del 13% - rispetto al prezzo di mercato, a garanzia di una qualità superiore. Incentivi utili ai nostri agricoltori i quali potranno reinvestirli per innovare la loro azienda e progredire verso nuovi importanti traguardi».Il Pomodorino d’Oro Mutti 2020 è il coronamento del lavoro di un anno in cui sono state trasformate daloltrei, tra sud e nord Italia.In totale sono state 64, su 317, le fin questa edizione per una qualità superiore. Nel 2020 il Gruppo Mutti ha messo a disposizione quasi(+66% rispetto al 2019),selezionati nell’ambito dei, due in provincia di Parma per il pomodoro tondo e uno a Oliveto Citra (Sa) destinato alla lavorazione delle specialità meridionali.Ogni carico di pomodori consegnato è stato valutato sulla base diche permettono di misurare sia la(intensità, sapidità), sia lache si esprime in termini di integrità e di selezione delle bacche al giusto grado di maturazione e senza difettosità.«Sento tutto l’orgoglio per il risultato conseguito - ha commentato, vincitore del Pomodorino d’Oro per il- lavorare per Mutti è un continuoa far meglio per raggiungere traguardi sempre più ambiziosi, adottando tecniche di coltivazione innovative e sempre più rispondenti alle esigenze dei consumatori. Nel mio lavoro, ho sempre avuto la volontà di fare bene, perché io, un cibo che poi altri mangeranno. È una responsabilità. Per questo, in ogni campagna, mi impegno a produrre il miglior pomodoro possibile. Quest’anno inoltre, mio nipote, neolaureato in agraria, mi ha proposto delle idee innovative che abbiamo messo in pratica. Insieme a questo, c’è stata un’attenzione straordinaria da parte di chi ci ha supportati nella raccolta del pomodoro con la macchina. Anche lui molto giovane, era la prima volta che lo faceva e per questo ci ha messo una cura che ha fatto la differenza. E devo dire che, alla fine, con tanto impegno e dedizione, ho raccolto ilche abbia mai avuto. È una grandissima soddisfazione».Per informazioni: www.mutti-parma