Pizza e verdure surgelate: il valore aggiunto di Bonduelle

Il ruolo fondamentale delle verdure

l mondo della pizza è mutato profondamente nel tempo, ancor più in questo ultimo anno, dove la pizza ha confermato il suo ruolo di protagonista dell'home delivery. Al prodotto tradizionale si sono affiancati tanti tipi di pizza diversi per gusto e ingredienti impiegati. E così le verdure surgelate si confermano un alleato prezioso, pratico e sempre disponibile per completare l'offerta in pizzeria, esaltare i sapori, dare originalità e colore al piatto e nello stesso tempo garantire risultati di qualità eccellente.

«I vantaggi sono molti. Primo fra tutti la qualità. Preferisco lavorare con il surgelato che mi garantisce continuità e standard qualitativi, piuttosto che con un fresco non di stagione. E poi nessuno spreco, niente va buttato e anzi può essere conservato più a lungo. Anche la pizzeria, come la ristorazione, deve iniziare a ragionare su questo tema. Inoltre, utilizzare un prodotto surgelato di qualità vuol dire anche risparmiare tempi e costi sulla lavorazione».

Le verdure giocano inoltre un ruolo fondamentale nella dieta mediterranea e il consumatore che, in linea con gli ultimi trend alimentari, segue una dieta equilibrata, senza rinunciare al piacere e ricerca, anche in pizzeria, proposte originali, sane e gustose nello stesso tempo.

Pensando in particolare al servizio di home delivery, la linea MInute di Bonduelle Foodservice è particolarmente apprezzata. Subito pronti, solo da rigenerare, sono già cotti a vapore con un processo innovativo che consente loro di non rilasciare acqua durante la cottura. Meno vapori, quindi, anche nel cartone e un risultato più stabile durante la consegna.