Ricettario Bonduelle Food Service, vegetali interpretati da 10 top chef

Paccheri con spuma di romanesco, olive, pepe nero e acciughe del Cantabrico di Antonio Cuomo

Le diverse portate del menu

Flan di biete con fonduta di pecorino di Monica Bianchessi

Gnocchi di ricotta con piselli e gamberi di Fabiana Scarica

Vegetali Bonduelle Food Service, ingredienti indispensabili

, punto di riferimento nel mondo dei vegetali per il fuori casa, presenta il, un’esclusiva raccolta di, realizzata da alcuni tra i più significativi esponenti del panorama culinariocome Monica Bianchessi, Antonio Cuomo, Dante Daga, Daniel Facen, Loretta Fanella, Ljubica Komlenic, Beppe Maffioli, Luca Montersino, Simone Perata e Fabiana Scarica,in collaborazione conIl ricettario è il frutto di un’attenta ricerca di ingredienti, tecniche di cottura e di presentazione dei dieci chef chiamati da Top Italian Chef a interpretare ed esaltare nelle loro ricette il: verdure non solo come contorno, ma come protagoniste del piatto, per proposte creative e ricche di sapori. Una raccolta unica di Ispirazioni Culinarie per creare un, in linea con le ultime tendenze alimentari anche nel mondo del food service, che vedono un ospite attento ed esigente, alla ricerca di proposte nuove, sane e gustose nello stesso tempo.Si inizia dagli, occasione per stupire con ricette invitanti e guidare il cliente lungo un percorso di gusto. Tra le proposte per il menu d’autore lae il soffice e profumatofirmatoSi prosegue con i, che hanno da sempre un ruolo centrale nella nostra cucina. Tra le ricette gli, i golosie ilgustosissimo ortaggio protagonista indiscusso della primavera in tavola.Si passa poi aicon un’ampia raccolta di ricette di pesce, carni e proposte vegetariane.propone il suo elegantementrepresenta la. La ricetta diun atlante colorato e dal gusto multietnico,è invece diE per concludere ilPer tentare il palato anche degli ospiti meno golosi,propone la sua originalissimamentrepresenta una raffinataI vegetali surgelati e ambient di Bonduelle Food Service si confermano ingredienti indispensabili nella preparazione di ricette originali e sane , ricche di colori e gusto. La loro versatilità li rende protagonisti all’interno del menu di infinite proposte creative, dall’antipasto al dessert, facilmente personalizzabili. Disponibili tutto l’anno, i vegetali ambient e surgelati di Bonduelle Food Service soddisfano appieno la domanda degli Chef di qualità costante, sicurezza alimentare e alto contenuto di servizio, conquistando sempre più valore nelle cucine professionali.Una selezione delle nuove ricette d’autoredi Bonduelle Food Service è disponibile previa registrazione all’indirizzo