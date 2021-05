Prugne della California superstar, popolarità in costante crescita

Pubblicato il 17 maggio 2021 | 18:18

La crescente attenzione verso cibi sani ha giocato in favore delle Prugne della California

La filiera delle Prugne della California è rappresentata dal California Prune Board sotto l'autorità del California Secretary of Food and Agriculture. Le Prugne della California sono un prodotto che ha registrato un trend positivo di crescita nell'ultimo anno. Negli ultimi 6 mesi, il volume delle importazioni è cresciuto del 5% con un aumento a valore del 6%. Un trend che si prevede proseguirà per tutto il 2021, dato che sono state intensificate le attività di marketing per sostenere le Prugne della California attraverso progetti di comunicazione come product placement su importanti canali televisivi.

«La pandemia e i lockdown che ne sono derivati hanno portato un maggior numero di consumatori a rimanere a casa utilizzando la TV, i servizi on-demand e i media online come forma di informazione, intrattenimento ed evasione – ha dichiarato Esther Ritson-Elliott, direttore del marketing e delle comunicazioni internazionali per il California Prune Board - L'aumento di pubblico per la nostra attività televisiva si è combinato con la crescente attenzione verso cibi sani e ha portato a un aumento delle vendite in Italia e in altri mercati chiave».

Secondo un recente studio, la pandemia di Covid-19 sembra aver avuto un effetto diretto sulle abitudini dei consumatori, che selezionano con più attenzione alimenti che potrebbero avere un impatto positivo sulla salute. Per cogliere al meglio questo trend, il California Prune Board ha ideato una campagna sulla salute delle ossa, tema da sempre al centro della comunicazione del Consorzio. Oltre alla campagna Pr continuativa, le Prugne della California stanno sostenendo il loro messaggio sulla salute delle ossa con una campagna online, raggiungendo oltre 3 milioni di impressions tra gli italiani attenti alla salute.

«Nei nostri mercati principali i risultati delle vendite continuano a migliorare e la lunga shelf-life della frutta secca, nonché la crescente attenzione per i cibi sani e nutrienti, hanno giocato in favore delle Prugne della California – ha puntualizzato Esther Ritson-Elliott».

Da segnalare che la popolarità delle Prugne della California ha fatto riscontrare una crescita anche in Cina, il più grande mercato di esportazione.

Per informazioni: www.californiaprunes.net