Prugne della California, versatilità e benessere quotidiano

Pubblicato il 08 maggio 2021 | 09:30

Muffin con Prugne della California, ricetta di Davide Campagna

Prugne della California

a popolarità delle Prugne della California in Italia ha registrato un trend positivo di crescita nell’ultimo anno. Negli ultimi 6 mesi,. Un trend che si prevede proseguirà per tutto il 2021, dato che sono state intensificate le attività di marketing. La rinnovata popolarità è stata accolta con favore dal, il consorzio che rappresenta la filiera, cheattraverso progetti di marketing e comunicazione come product placement su importanti canali televisivi e attività di sampling, oltre a collaborazioni con influencer e ambassador. Tra aprile e maggio 2021, la versatilità delle Prugne della California è infatti protagonista in Italia all’interno del programma televisivodove viene messa in mostra da importanti chef in una serie di creazioni culinarie.Secondo un recente studio, la pandemia di Covid-19 sembra aver avuto un effetto diretto sulle abitudini dei consumatori, che selezionano con più attenzione alimenti che potrebbero avere un impatto positivo sulla salute. Per cogliere al meglio questo trend, il California Prune Board ha ideato la. Oltre alla campagna PR continuativa, quella online ha raggiunto oltre 3 milioni di impressions tra gli italiani attenti alla salute.«Abbiamo scelto di realizzare una campagna dedicata alla salute delle ossa per sensibilizzare i consumatori italiani, sempre più attenti alla qualità e agli effetti benefici dei prodotti alimentari, su questo tema così importante per il benessere quotidiano», spiega, European marketing director del California Prune Board.Nel corso del 2021, il California Prune Board ha inoltre rinnovato la collaborazione con food influencer di rilievo come, meglio conosciuto come “”, che condivide ricette e consigli di fitness e benessere quotidiano sul suo canale Instagram, dando rilievo alle caratteristiche nutrizionali benefiche delle Prugne della California . Contemporaneamente le Prugne della California hanno raggiunto oltre 5 milioni di consumatori italiani attraverso una campagna di marketing digitale su YouTube.«Come snack sano e leggero, nonché ingrediente versatile in cucina, le Prugne della California non hanno rivali. Oltre ai loro nutrienti per la salute delle ossa, sono l’unico frutto naturale e intero ad avere un claim salutistico autorizzato dall’Unione Europea per i benefici relativi all’intestino. Hanno inoltre numerose altre qualità che continueremo a promuovere anche in Italia», conclude Verbruggen.Per informazioni: www.californiaprunes.net/it