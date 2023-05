Gorgonzola Dop, produzione in crescita: +7,26% da inizio anno

Si è svolta al Westin Palace di Milano l’assemblea nazionale dei soci del Consorzio per la Tutela del Formaggio Gorgonzola Dop. La parte pubblica dell’incontro si è aperta, su invito del presidente Antonio Auricchio, con un minuto di silenzio dedicato ai Romagnoli e alla loro terra colpiti dall’alluvione.

Il Gorgonzola Dop è un protagonista sulla tavola e in cucina

Gorgonzola Dop, un progetto comune con Regione Lombardia

A seguire, molto apprezzato dai presenti, l’intervento di Alessandro Beduschi, assessore regionale all’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste. «Il Gorgonzola Dop – ha sottolineato – è un punto fermo, un prodotto di eccellenza che ci rende fieri. Regione Lombardia è a fianco di questa realtà per un progetto di lavoro comune». Giudizio di peso anche dal sindaco di Novara Alessandro Canelli: «Il Gorgonzola Dop cresce sempre di più per capacità imprenditoriale, ma soprattutto perché è buono. Lo stanno capendo anche i Francesi, che di formaggi se ne intendono. Non a caso la Francia è il Paese importatore più importante». «L’Italia è qualità - ha puntualizzato nel suo messaggio video il ministro dell’Agricoltura e della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida. La tutela del marchio Italia è una delle sfide che il nostro Governo vuole vincere. Ci troviamo di fronte ad aggressioni da parte di sistemi di etichettatura condizionanti, come il Nutriscore, che fanno passare per veleno prodotti nobili, come il Gorgonzola Dop, che hanno garantito il nostro benessere per secoli. Siamo impegnati a contrastarli da un lato e ad aprire nuovi mercati dall’altro».

Alessandro Beduschi e Antonio Auricchio

Gorgonzola Dop, 2022 in flessione sul 2021

La produzione di Gorgonzola Dop mostra una crescita costante e raggiunge 1.760.117 forme, ad aprile 2023, con un incremento del +7,26% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche l’export è partito con segno positivo facendo registrare, a gennaio 2023, un +5,2%. Su base annua, nel 2022 la produzione è stata di 5.048.311 forme con un tradizionale rallentamento nei mesi più caldi. Entrambe le regioni che costituiscono la zona d’origine del Gorgonzola Dop, hanno avuto segno negativo nella produzione rispetto al 2021: Piemonte -2,73% (per un totale di 3.627.372 di forme) e Lombardia -7,11% (1.420.939 forme). La tipologia Bio è diminuita del 20,93% (42.225 forme) e ha rappresentato lo scorso anno lo 0,84% della produzione totale. Analoga diminuzione anche per la tipologia Piccante (-8,14%) che ha raggiunto comunque il 12,47% del totale prodotto lo scorso anno.

Gorgonzola Dop, la Gdo guadagna in volumi e valore

Per quanto riguarda i consumi, si confermano sopra la media gli acquirenti del Nord, soprattutto Nord-Ovest, dove si sono registrate le maggiori quantità acquistate. Nei canali d’acquisto, è la Gdo a registrare le migliori performance guadagnando più spazio in termini di volumi (55%) e valore (56,3%). Stabile, ma marginale, la percentuale dei “tradizionali specializzati (1,3%) e il canale costituito da ambulanti/mercati, secondo per importanza, si stabilizza intono al 22% di volume. Le modalità d’acquisto sono stabili: take-away, peso fisso e variabile al banco si dividono pressoché equamente il mercato.

Antonio Auricchio

Gorgonzola Dop, Francia e Germania punti di riferimento per l'export

L’export nel 2022 è aumentato dell’1,9%, per un totale di 25.191 tonnnellate esportate di cui 21.733 intra-Ue (+2,7%) e le restanti 3.458 extra-Ue (-3%). Germania e Francia, con oltre 11,6 tonnellate rappresentano il 46,2% delle esportazioni totali di Gorgonzola Dop. La Francia registra un aumento del 2,31% mentre la Germania, segna -11,8%. Menzioni d’onore per: Lussemburgo, 1.316 tonnellate, +199,9% e Ungheria +57,72%. Fuori dall’Unione, con segno positivo troviamo Giappone 29,51%, Regno Unito 4,39% e Corea del Sud 5,23%. Sono complessivamente 86 gli Stati nel mondo dove si consuma il Gorgonzola Dop con un aumento a valore del 16,4% rispetto al 2021.

Gorgonzola Dop, giovani e la versatilità in cucina

L’assemblea annuale dei soci di quest’anno ha guardato al futuro e ai prossimi progetti di comunicazione del Consorzio di Tutela che parlano sempre più al pubblico giovane sottolineando la versatilità in cucina e la valenza transgenerazionale del Gorgonzola Dop. Sul palco, oltre ad Anita, volto dello spot Gorgonzola Dop "Il gusto che unisce le generazioni", alcuni tra i più amati food influencer hanno condiviso le loro esperienze ed emozioni legate al Gorgonzola Dop. Tra i presenti il cantante e conduttore Tv Francesco Facchinetti, Tommaso Cassissa, comico, cantante e conduttore televisivo, Valentina Ricci, scrittrice e conduttrice radiofonica e Samantha Biale, nutrizionista e diet-coach.

Anita introduce Tommaso Cassissa, Samantha Biale, Francesco Facchinetti e Valentina Ricci

Gorgonzola Dop, una campagna di comunicazione internazionale

La capacità di questo prodotto di unire tutte le generazioni a qualsiasi latitudine è raccontata, del resto, anche nella nuova campagna di comunicazione lanciata dal Consorzio che abbina al nuovo spot tv un’intensa attività sugli account social @gorgonzoladop e sul sito in 11 lingue. La campagna internazionale “Il gusto che unisce le generazioni” coinvolgerà, per i prossimi due mesi, 25 tra i più noti food creators di Francia, Spagna, Regno Unito, Germania e Svizzera, oltre all’Italia. I talent saranno chiamati a rivisitare una ricetta tipica della tradizione gastronomica del proprio Paese utilizzando il Gorgonzola Dop.

