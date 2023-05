Sorì, Fior di Latte Appennino Campano: il segreto della nuove pizze di Franco Pepe

Sorì, produttore caseario dell’Alto casertano dal 1868, e l’artigiano pizzaiolo Franco Pepe hanno presentato a TuttoFood una speciale collaborazione che prevede la creazione di pizze realizzate esclusivamente con Fior di Latte Appennino Campano. «Siamo qui a TuttoFood 2023 - spiega Antonio Sorrentino, ceo dell'azienda - per raccontare la nostra azienda, che è impegnata nella produzione di mozzarelle di bufala campana.

Con Franco Pepe abbiamo iniziato insieme un'esperienza che è quella della creazione di un prodotto che nasce dalla realizzazione di un disciplinare volontario che prevede la produzione di un Fior di Latte denominato dell'Appennino Campano, secondo degli standard ben precisi a partire dalla raccolta del latte, che avviene nel territorio dell'alto casertano. Questo prodotto, previ controlli che vengono fatti quotidianamente dalla nostra azienda, viene trasformato e realizzato secondo una ricetta che è stata selezionata da Franco Pepe».

Antonio Sorrentino, ceo di Sorì con Franco Pepe

Franco Pepe: ringrazia Sorì per il coinvoglimento nel progetto

Franco Pepe, artigiano della pizza, da sempre convinto sostenitore della salute a tavola, ricerca in maniera instancabile i prodotti locali d’eccellenza, coinvolgendo le aziende e i produttori del territorio e ha raccontato così il progetto: «Ringrazio l'azienda Sorì che ha creduto nella mia creatività e nella mia professionalità: c'è chi crea la materia prima e chi la deve valorizzare e metterla nel piatto».

Franco Pepe allo stand di Sorì Italia

«È un percorso - prosegue Pepe - su cui ci stiamo confrontando da più di due anni, dove abbiamo parlato e sperimentato, per arrivare a produrre un Fior di Latte giusto per la pizza. Un fiordilatte con l'identià di uno specifico territorio: abbiamo lavorato non solo sugli elementi che compongono il Fior di Latte, ma anche sul prodotto pizza. Ho accettato questa sfida che mi ha proposto Sorì di sperimentare e credo che il futuro e l'evoluzione del food siano proprio in questo. Oggi tutti vogliono nutrirsi e farlo bene e noi abbiamo l'obbligo di interagire con le aziende per capire come portare nel piatto nel modo giusto il loro prodotto».

Sorì Italia

