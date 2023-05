Elle & Vire Professionnel e Gianluca Fusto, insieme per comporre un’ideale “carta dei dolci”

Eccellencità - dall’unione di eccellenza, semplicità e opportunità - è la nuova parola chiave coniata da Elle & Vire Professionnel® insieme a Gianluca Fusto, per definire quello che dovrebbe diventare un vero e proprio trend: saper cogliere maggiormente l’opportunità del dessert in ristorazione - che può contribuire in modo significativo a fatturato e marginalità - pensandolo in modo semplice, ma sempre con l’ambizione dell’eccellenza. Il dessert, infatti, ha acquisito sempre più importanza nell’insieme dei piatti ordinati dalla clientela - complici una maggiore attenzione all’alimentazione (mangiare meno ma bene) senza dimenticare il portafoglio.





Il dolce ricopre, quindi, un ruolo importante in termini di marginalità ed è il momento della verità per un ristorante: può essere la garanzia di un bel ricordo o lo scacco matto dell’intero pasto. Una grande responsabilità quella del piatto finale, che deve andare incontro ai gusti della clientela e allo stesso tempo intrigarla, incuriosirla a provare qualcosa di nuovo; deve rispettare la naturalezza degli ingredienti ma osare quanto basta negli abbinamenti, per creare nuovi equilibri di gusti e consistenze. Tutto nel pieno rispetto dell’identità del menu, tenendo conto anche (e soprattutto) dell’organizzazione e delle necessità della cucina.

Elle & Vire Professionnel insieme a Gianluca Fusto per una carta dei dolci perfetta

Aspra la sfida per i ristoratori… O forse no?

Sdoganiamo il mito del “dessert che mette in croce” con questa nuova rubrica dedicata a tutti i professionisti della ristorazione firmata Elle & Vire Professionnel®, che ha l’intento di fornire spunti su come comporre un’ideale “carta dei dolci” - che sia appunto “perfetta”, aspirazionale, ma soprattutto fattiva e replicabile… all’insegna dell’eccellencità, appunto.

Gianluca Fusto, Ambasciatore Elle & Vire Professionnel®, forte della profonda esperienza e competenza nel mondo della ristorazione, proporrà ogni mese un dessert e relativa ricetta, smarcandosi però dal semplice “consiglio” ed entrando nel vivo, dal punto di vista pratico e tecnico, delle reali necessità di una cucina, dove il dessert può - e deve - diventare opportunità.

Gianluca Fusto, Ambasciatore Elle & Vire Professionnel®, proporrà ogni mese un dessert e relativa ricetta

Ciascun dolce sarà raccontato trattando diversi aspetti - da quelli più strettamente operativi all’estetica - per trovare reale applicazione in cucina: il dessert è quella portata che è possibile - con gli strumenti giusti - organizzare al meglio, ottimizzando il suo ruolo all’interno del menù.

«Tutto deve nascere dallo studio e dalla valorizzazione degli ingredienti - racconta Gianluca Fusto - rispettando i sapori. Dobbiamo far “vivere” ogni dolce nel segno di una pasticceria pulita e naturale». Il percorso che proporrà Elle & Vire Professionnel® coinvolgerà anche altri professionisti con l’obiettivo di contribuire a fornire soluzioni praticabili, ma sempre nel segno dell’eccellenza. Alleati fondamentali per raggiungere l’obiettivo, i prodotti Elle & Vire Professionnel®.

