Soft Style Cream Cheese, grande novità per Elle & Vire Professionnel

Texture scioglievole, gusto fresco, facile da incorporare e spalmare: Soft Style Cream Cheese è la grande novità 2023 di Elle & Vire Professionnel®, storico brand francese leader nella produzione di prodotti lattiero caseari. Soft Style Cream Cheese nasce nel segno della migliore tradizione d’Oltralpe, dando vita a un “formaggio alla panna” perfettamente rispondente alle esigenze di Chef e Pastry Chef.

Parola di Debora Vena, Ambasciatrice Elle & Vire Professionnel®, titolare della Pasticceria Chocolat a Vago di Lavagno (Vr): «È un prodotto molto versatile che utilizzo in ricette dolci e salate. Apprezzo particolarmente la sua texture liscia e cremosa, che non causa sineresi e si amalgama con molta facilità agli altri ingredienti, riducendo i tempi di lavorazione. Non ultimo, ha un gusto delicato e conferisce ad applicazioni come creme, cremosi e composti cheesecake, una texture leggera e ariosa eccezionale».

Scopriamo insieme i plus che rendono Soft Style Cream Cheese un ingrediente indispensabile in ogni cucina e laboratorio.

Versatile da usare: perfetto da spatolare, per il tartinaggio e la farcitura di panini, brioches, bagel e molto altro.

Gusto fresco e cremoso e texture scioglievole: l'alleato perfetto grazie all’ottima tenuta e al gusto bilanciato in basi per preparazioni cremose, dalle verrine alle farciture per viennoiserie, ma anche per biscotti, macaron e mignon.

In cottura o a freddo, ideale per salse, quiche (garantendo ottima tenuta alla cottura in forno), cheesecake dolci o salati, a freddo e cotti.

Privo naturalmente di glutine, saprà valorizzare tutte le preparazioni gluten-free.