“Affinamento” e pesca su richiesta: ecco la cozza di Pellestrina

Pubblicato il 17 novembre 2020 | 15:33

U

La cozza verrà commercializzata nel classico sacchetto in rete, spazzolata ma non sbissata

Qualità e freschezza: i must di Mitilla

L’impegno della filiera corta

n nome spagnoleggiante, maitaliana: si chiamalanew entry nell’assortimento di, private label diper la distribuzione di pesce fresco.Tra i suoi punti forti:. Dopo un attento processo di, infatti, Mitilla vieneper 29 giorni nelle acque della splendida, il gioiello naturalistico sospeso tra la laguna di, in modo dae perfezionarsi grazie alle qualità del mare.Oltre alla qualità, la parola d’ordine sarà, in linea con le politiche e i severi standard di Cattel La, infatti, verrà effettuata esclusivamente su: nessuna rimanenza di magazzino, nessun prodotto in stock, perché la freschezza, che è importante per i prodotti alimentari in generale, lo è a maggior ragione per i molluschi.La cozza verrà commercializzata nelin, spazzolata ma non sbissata, e avrà una conservabilità consigliata di 8 giorni dalla data di raccolta e confezionamento, anche se conservata in un comune frigorifero.Mitilla è un esempio dell’impegno di Cattel di fornire – soprattutto attraverso le sue- prodotti di elevata qualità grazie anche all’impiego della. Arrivare alcon il minor numero di passaggi è diventato, infatti, un principio irrinunciabile per l’azienda, una parte fondamentale della sua mission, poiché oltre a dare la possibilità adi crescere, consente di fare arrivare il mare nel piatto, dalla barca o dall’allevamento direttamente alfinale.Per informazioni: www.cattel.it