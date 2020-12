Catene in franchising e ristorazione specializzata scelgono di rifornirsi da Cattel

Pubblicato il 18 dicembre 2020 | 20:44

Poke bowl salmone e avocado. Cattel fornisce alle catene un semilavorato dal peso standard e porzionabile

on si ferma neanche in periodo di Covid, realtà che distribuisce prodottinel canale. L’azienda veneta, fondata e diretta da, in questi mesi di rallentamenti e instabilità si è attivata per raggiungere e rifornire anche i. Si è così sviluppata un’area di, sempre legata al mondo dell’Horeca e al core business dell’azienda.I primi a cogliere l’opportunità di, trasversale, ma soprattutto competente, sono state alcune, in grande espansione. Cattel ha messo in campo le alternative delle suee, in primis, ildella private labelche garantisce una qualità di pescato eccellente e il totale cIl punto di svolta che ha reso Cattel il fornitore favorito è stata la capacità di fornire alle catene un, perfettamentee rispondente a tutte le stringenti norme igieniche di lavorazione, di conservazione e trasporto.L’ampliamento della proposta di semilavorato,dall’impronta dello chef o della catena, si è rivelato un ulteriore valore aggiunto Un prodotto dall’alto contenuto di servizio.Cattel ha inoltre esteso il raggio di azione decidendo di. Negozi altamente, dalla forte, che vivono sulla fidelizzazione della cliente e sull’alto valore del prodotto/servizio offerto. L’organizzazione di Cattel risponde perfettamente all’esigenza di questi retailer, sia in termini di qualità e freschezza del prodotto Jesolpesca sia per altri prodotti eventualmente distribuiti.Per informazioni: www.cattel.it