L'orata migliore? Di medie dimensioni e con un gusto che ricorda la nocciola

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 10:00

D

Orata croccante al salmoriglio

Conoscere l'orata: piccole-medie dimensioni e nel gusto ricordi di nocciola



In Inghilterra: gilt-head bream

In Francia: daurade

In Grecia: tsipoura

In Spagna: dorada

In Turchia: cipura

Orata in bellavista

L'orata dalla pescheria alla cucina

La sfilettatura dell'orata, passo dopo passo

Con forbici da cucina eliminare le pinne dorsali, quelle caudali, quelle ventrali e le laterali. Adagiare quindi il pesce sopra il piano di lavoro e, con il levasquame, oppure con un coltello, eliminare le squame da entrambi i lati procedendo dalla coda verso la testa. Tagliare la parte ventrale del pesce, togliere le interiora e lavare l’orata accuratamente. Con un coltello affilato incidere il pesce attorno alle branchie fino ad arrivare alla lisca centrale Incidere la spina dorsale; la lisca al centro del pesce si troverà sotto la lama del coltello; procedendo dalla testa verso la coda staccare completamente il filetto dalla lisca. Rigirare il pesce e staccare l’altro filetto, seguendo la stessa procedura. Con l’apposita pinzetta, estrarre tutte le lische dai filetti ottenuti.

opo principi della tavola come triglie scampi , parliamo di untra i più graditi tra gli appassionati di: l’, sacra ade considerata dagli esperti come la vera regina nella cucina dei pesci marini.L’orata ha unasoda ma elastica anche negli esemplari più grandi, uncaratteristico con forte sentore marino ma molto armonico. Alcuni appassionati "romantici" dicono che, quando l'orata è nella sua condizione "migliore", possiede un gusto che è simile a quello delleFa parte della famiglia degli; le sue dimensioni sono variabili a seconda della zona in cui vive. Le orate possono raggiungere una lunghezza massima di 60 cm mentre il loro peso può arrivare addirittura ai 10 kg. Gli estimatori di questo gustosissimo pesce preferiscono però gli esemplari di taglia medio-piccolo poiché - affermano - il gusto è più deciso e gradevole rispetto a quelle di grossedimensioni.L’orata ha un profilo ovale con dorso gibboso e una prominenza di colore dorato fra gli occhi; da ciò deriva il suo nome. L’azzurro dorato del dorso passa da giallo sui fianchi, striati longitudinalmente di bruno, e sfuma nell’argenteo del ventre. Gli opercoli mostrano una macchia di color ruggine-bluastro in prossimità del margine superiore e una chiazza giallo-oro al centro.È un pesce che predilige ia scoglio o sabbiosi con vegetazione algale. Si pesca durante tutto l’anno ed è reperibile quasi ovunque. Da alcuni anni sono attivi, con risultati qualitativamente notevoli, anche alcuniin diverse regioni; questa circostanza ha favorito il commercio di orate di dimensioni medio-piccole, utilizzate soprattutto dalla. Superfluo sottolineare che le orate cosiddette "pescate" hanno gusto decisamente migliore e, naturalmente,notevolmente diverso.Ai meno esperti può capitare di confondere l’orata con il, ma la caratteristica macchia gialla tra gli occhi la rende inconfondibile.Le denominazioni più diffuse all'estero:Le orate che pesano oltre 1,5 kg richiedono un breve periodo di- da conservareal fresco per almeno 24 ore o anche più a seconda delle dimensioni. Se invece vengono acquistate nei negozi di, la frollatura avviene già durante il trasporto, per cui possono essere preparate subito dopo l’acquisto.Secondo le preparazioni, l’orata può essere presentata intera oppure - come ormai avviene quasi dappertutto - giàcon il vantaggio di non creare alcuna difficoltà aiin quanto completamente priva di lische.Naturalmente, per rendere tutto più facile, vale la consueta regola di delegare il compito alla propria pescheria di fiducia ricordando però di intervenire con la pinzetta per una "revisione finale".