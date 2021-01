Orobica Pesca cresce: nuova sede a Stezzano

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 09:27

E

Il cantiere della nuova sede di Orobica Pesca a Stezzano (Bg)

Nuovo Cash&Carry dedicato alla ristorazione

Aree innovative a supporto dei clienti

Piccola pescheria al dettaglio

Grande attenzione all’ambiente con l’installazione dell’impianto fotovoltaico - Notevole capacità di stoccaggio grazie alle nuove scaffalature

Strategia di crescita dell’azienda

, offrendogli il miglior supporto possibile per una decisa e rapida ripartenza: con questi obiettivi, amministratore delegato di, ha annunciato l'apertura - prevista per la prossima primavera - delladella storica società bergamasca, leader nella distribuzione all’ingrosso e al dettaglio di prodotti ittici e alimentari di alta qualità. La nuova sede, in fase di completa realizzazione, sorgerà nell’hinterland della città di Bergamo, a Stezzano, affacciata sull’autostrada A4, in una posizione strategica, facilmente raggiungibile da ogni parte della Lombardia.Nella nuova sede sarà presente, oltre agli uffici amministrativi, alle celle frigorifere, ai magazzini per lo stoccaggio delle merci e all’area logistica, anche il, concepito come un vero e proprio “showroom” dove poter ricevere, con soluzioni e spazi innovativi in un ambiente accogliente e confortevole, la clientela storica a cui proporre i tradizionali, vero settore di punta dell’azienda fondata nel 1965 dae dalla moglie. La famiglia è ancora oggi saldamente al comando della società con i tre figli Cristina, Franca e Matteo oltre al genero Ottavio, esponenti della seconda generazione.Ma il nuovo showroom consentirà anche di valorizzare e ulteriormente sviluppare la sempre più vasta gamma diselezionati per i professionisti del settore.All’interno della struttura sono state progettate alcune: fortemente innovative nelle soluzioni e nel design, sono state concepite come luoghi di incontro e di sperimentazione aperti a clienti e, tramite eventi dedicati, ad ospiti esterni.La nuova sede non sarà solo un Cash&Carry ma consentirà, finalmente in un edificio moderno e funzionale, con, un deciso salto di qualità nel servizio di logistica, grazie all’introduzione di nuove tecnologie e in generale al, creando competenze sempre più specializzate per garantire la migliore e più puntuale assistenza alla clientela professionale.Non mancherà lo spazio per unaal servizio della clientela privata, da sempre affezionata ai prodotti di Orobica Pesca e che si aggiungerà alle attuali altre sei prestigiose pescherie situate a Bergamo e provincia, oltre che nella città di Monza Con l’apertura della nuova sede di Stezzano la società si pone di fronte a nuove sfide e nuove orizzonti per un ulteriore, deciso, passo nella, che non si è fermata nonostante la grave pandemia che ha colpito e ancora sta fortemente penalizzando il settore in cui opera la società. Orobica Pesca vuole ulteriormente sviluppare la propria presenza in Lombardia proseguendo nella politica di, sia direttamente presso la nuova sede che tramite il capillare servizio di consegna giornaliera a domicilio ai ristoranti della regione, raccogliendo tutte le sfide del gusto, per soddisfare tutti i palati e valorizzando le eccellenze di un territorio, quello italiano, che in fatto di materie prime di qualità, biodiversità e competenze enogastronomiche non è certamente secondo a nessuno.Per informazioni: www.orobicapesca.it