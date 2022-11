Orobica Pesca, nuovo servizio gastronomia e corsi di cucina

Il 2022 per Orobica Pesca è stato un anno di grande ripartenza e di importanti novità, una su tutte l’ingresso dello chef Francesco Gotti che, grazie alla sua esperienza pluridecennale, sta affiancando lo storico brand nell’introduzione di un servizio capace di valorizzare il prodotto ittico finito. Un ingresso sinonimo di attenzione all’evoluzione del mercato e di ricerca di nuove soluzioni capaci di rispondere ad un cambiamento culturale legato al mondo del pesce e, più in generale, della cucina.

Una vera e propria sinergia, quella che si è creata tra l’eccellenza di Orobica Pesca e l’esperienza di chef Gotti, che ha l’obiettivo di offrire al proprio pubblico professionale un nuovo servizio, in virtù di un rinnovamento e di un perfezionamento gastronomico a 360 gradi. L’ingresso dello chef nello staff di Orobica Pesca, infatti, ha portato con sé nuove proposte, tra cui l’introduzione di una linea gastronomica che racchiude l’expertise professionale dell’alta cucina con la qualità del pesce, oltre all’avvio di una serie di corsi di cucina amatoriali, in cui il pesce resta protagonista assoluto.

Francesco Gotti

Entrambe queste attività prendono vita nell’hub di Stezzano, che si è dotato di un reparto gastronomia altamente tecnologico, frutto di un investimento economico in grado di fornire spazi, attrezzature e strumenti di nuova concezione e studiati per un uso specifico nel settore della gastronomia.

Nello specifico, i corsi di cucina tenuti dallo chef Gotti - seppur prettamente teorici - accompagnano i partecipanti nella preparazione di diverse ricette che poi vengono degustate al tavolo per poi poter essere replicate nella propria cucina. Dopo l’appuntamento inaugurale del 4 ottobre, in cui lo chef si è cimentato nella preparazione di pietanze tipiche della cucina italiana, e dopo la serata dell’8 novembre dedicata agli antipasti, le prossime serate affronteranno i temi dei finger e stuzzichini (7 dicembre) e del menu di Natale (14 dicembre). I responsabili Orobica Pesca illustreranno la parte tecnica relativa al prodotto ittico utilizzato e successivamente lo chef mostrerà le fasi per la preparazione della pietanza. Libero spazio ovviamente alle domande e alle curiosità!

Orobica Pesca

via Santuario - 24040 Stezzano (Bg)

Tel 035 4172611