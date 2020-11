Wicky Priyan nella Cucina Longino con trota e salmone di Tasmania

Pubblicato il 24 novembre 2020 | 12:14

Le Prugne della California

è un’iniziativa a metà tra il fisico e il digitale voluta da, amministratore delegato di. Un progetto sviluppato su piattaforma Teams. Tutto avviene in diretta dalla cucina interna dell’azienda di Pogliano Milanese. “” è un set per una serie di appuntamenti on line durante i quali vengono affrontati temi diversi in una continua interazione con gli utenti.lunedì 30 novembre alle 18.00 per presentareA lavorare questa preziosa materia prima, allevata senza antibiotici né ormoni della crescita, in cucina, insieme a, company chef di Longino & Cardenal, ci sarà lo chefdi, celebre per la sua cucina kaiseki che unisce la grande tecnica giapponese alla materia prima italiana. Durante la diretta lo chef presenterà le sue ricette e i suoiper rispettare e valorizzare i prodotti a disposizione.La trota e il salmone della Tasmania sono quelli di, la prima azienda di acquacoltura al mondo a ottenere la certificazione “Best Aquaculture Practices” (Bao). La trota oceanica Petuna proviene dalla remota costa sud-occidentale della Tasmania, dove le fresche e purissime acque dei fiumi Franklin e Gordon incontrano quella salata del Grande Oceano Meridionale nel porto di Macquarie, imitando l'i in cui la trota oceanica prospera e cresce.Come d’abitudine, la Cucina di Longino dedicherà ampi approfondimenti agliper una perfetta degustazione dei piatti realizzati con la trota e il salmone della Tasmania.del Birrificio ExtraOmnes, presente in studio, proporrà abbinamenti inediti con le sue birre; in collegamento, la bartenderdi Remembeer di Pinerolo abbinerà due cocktail, mentre, responsabile del wine shop della Tenuta Carretta, si collegherà per presentare l’abbinamento del suo Airali Brut Alta Langa Docg a una ricetta.Ma non è tutto. Insieme a, blogger di Storie di Cibo, condurrà gli utenti collegati in un viaggio che si sposterà tra la cucina di Longino e quelle dei food blogger coinvolti, che daranno la propria interpretazione della trota della Tasmania attraverso le loro ricette e saranno protagonisti di un. Durante la puntata il pubblico potrà votare online ogni ricetta, scegliendo la più creativa e il miglior impiattamento, voti che andranno integrati con quelli di due giurie “tecniche” composte da professionisti del mondo media e chef professionisti.Per partecipare si può seguire lacon La Cucina di Longino il. Focus sui prodotti rari e preziosi di Longino & Cardenal per ilnatalizie.Per informazioni: www.longino.it