Italpepe, l’azienda romana che svela il fascino delle spezie all’Italia

La società romana fondata nel 1969 da Alfonso Vitaletti, ancora oggi presidente, è da sempre sinonimo di garanzia, innovazione continua, sostenibilità e qualità. Il fascino misterioso delle spezie, che danno colore e vita alla nostra quotidianità ha in Italia un interprete d’eccezione. Il suo nome? Italpepe.

La famiglia Vitaletti

Un’azienda nata a Roma il 20 settembre 1969 grazie all’intuizione ed alla passione del suo fondatore e tuttora presidente Alfonso Vitaletti che trasformò in laboratorio una stanza della propria casa. Qui iniziò a preparare quei piccoli e comodi dispenser di plastica che permettevano di erogare il pepe direttamente sulle pietanze.

La storia di Italpepe

Dopo i primi anni difficili l’azienda iniziò a crescere. È del 1975 la creazione del caratteristico flacone di vetro, disegnato dallo stesso Alfonso, che ancora oggi viene utilizzato da Italpepe per la commercializzazione delle sue spezie. Da quel momento l’azienda ha iniziato a crescere. Nel 1989 viene avviato il primo sito produttivo di 3mila metri quadri per soddisfare la domanda che cresce in modo esponenziale a cui nel 2014 se ne è aggiunto un secondo di 10mila metri quadrati con i più elevati standard di qualità.

Nel 1995 Vitaletti si rende conto che il futuro parla “bio” anche per rispettare l’ambiente in cui viviamo. Viene immessa sul mercato una intera linea spezie ed erbe aromatiche biologiche per andare incontro alle richieste ed esigenze di tale importante fascia di consumatori attenti ed esigenti.

A seguire sono arrivati anche importanti riconoscimenti che, anno dopo anno, l’hanno fatta diventare una eccellenza del settore, garanzia di qualità, ricercatezza e sostenibilità con la tutela della biodiversità e delle specialità locali in via d’estinzione.

Oggi Italpepe rifornisce le principali insegne della Grande Distribuzione ed esporta i suoi prodotti in oltre 35 Paesi nel mondo. Recentemente le è stato assegnato il premio “LuxuryFood & Beverage Quality Awards” che premia i migliori prodotti di alta gamma delle aziende del settore alimentare italiano.

Vitaletti Academy: cuore pulsante dell’azienda

È stata anche creata Vitaletti Academy, un think tank di esperti in varie discipline, dall’enogastronomia alla ricerca, dal management al marketing e alla comunicazione per guidare le attività aziendali orientate all’innovazione e sviluppo.

I cinque dipartimenti (Ricerca & Sviluppo- Formazione – Analisi – Controllo e Comunicazione) sono il “cuore pulsante” aziendale: studiano, immaginano il futuro, supportano la rete vendita e i clienti, con attività di ricerca, analisi dei dati e formazione costante. Inoltre il team di esperti dell’Academy sviluppa per ogni cliente un progetto dedicato per individuare la migliore soluzione, in termini espositivi e di assortimento, in base alle sue esigenze ed all’area in cui opera.

Nella cabina di comando oltre al fondatore anche i suoi tre figli

Nella cabina di comando sono entrati anche Elena, Laura e Stefano, i tre figli del fondatore per continuare il percorso iniziato dal padre. Un cammino contrassegnato da tre parole: qualità, valori, missione. Un leitmotiv che ha segnato, e continua a farlo,la storia aziendale che da sempre si intreccia con il grande rispetto per il territorio e la comunità in cui è nata e cresciuta.

Rispetto del territorio, crescita e promozione del talento

A questo si deve aggiungere una grande vocazione per l’innovazione anche a mezzo di una sperimentazione continua, la valorizzazione del lavoro degli agricoltori che producono per l’azienda, la solidarietà e la promozione delle competenze e del talento.

Inoltre la collaborazione con importanti università, centri di ricerca, scuole, Associazione Slow Food e la sponsorizzazione di iniziative culturali, testimoniano l’attenzione e l’impegno di Italpepe nel cercare di dare un contributo alla zona in cui opera.

Tasting Rainbow: un progetto per esaltare le sfumature sensoriali

L’assortimento si è infoltito sempre più ed oggi conta circa 800 referenze, ottenute con l’utilizzo di oltre 100 spezie, sali, erbe aromatiche e vari tipi di frutta. Nel 2019 in occasione dei festeggiamenti per i 50 anni di attività è stato anche lanciato il progetto “Tasting Rainbow”.

«Tasting Rainbow è un modo innovativo di concepire la categoria delle spezie - dice Francesca Iannarilli marketing & communication manager di Italpepe – che da semplice “commodity” diventano un piccolo lusso alla portata di tutti. Una tavolozza di colori e di sensazioni da portare in tavola per creare ogni giorno versioni sempre diverse dei propri piatti preferiti».

Grazie alla collaborazione con i partner storici dell’azienda le spezie e le erbe aromatiche sono state classificate in sette categorie, chiamate Sfumature Sensoriali, che corrispondono alle sette sensazioni che queste conferiscono al palato: piccante, aromatica, fresca, dolce, amara, sapida e umami. Quest’ultima, è la sfumatura più avvolgente e coinvolgente in quanto racchiude tutte le spezie e le marinature in grado di esaltare il gusto dei piatti.

Francesca Iannarilli, marketing & communication manager di Italpepe

Le linee di prodotto: dalla Classica alla Cocktail

Classica (un mix di 93 sfumature sensoriali disponibili nel pratico flacone in vetro da 65 cc con inconfondibile “tappo rosso” Italpepe); Specialità dal Mondo (18 referenze relative ai pepi, curry e peperoncini selezionati direttamente dall’azienda nelle le migliori piantagioni al mondo), Macinini (selezione di spezie ed erbe aromatiche disponibili in un pratico flacone 65 cc dotato di un tappo macina); Sali (una selezione ampia di sali dal mondo, preziosi, unici e coloratissimi); Cocktail (cinque mix aromatici per Mojito, Spritz, Negroni, Hugo e Gin Tonic per ricreare nel cocktail una grande alchimia di sapori ed emozioni); Biologico (21 erbe aromatiche che rappresentano l’Italia nel mondo con le varietà più ricche dal punto di vista organolettico); Liofilizzati(ottenuti con un particolare processo di essiccazione che aumentala conservabilità del prodotto, preservando però le sue caratteristiche organolettiche e nutritive) e Spice Up – Fruit & Vegetable. Quest’ultima, presentata nel 2022, è una linea con 31 referenze che consente di portare ogni giorno in tavola, 365 giorni l’anno in modo smart e divertente, i cinque colori della salute. Il pratico formato rende questa gamma di prodotti un vero alleato dell’alimentazione, perché consente di portare sempre con sé e di tenere sempre in dispensa la giusta porzione della frutta e della verdura che più si apprezza.

Le linee di prodotto di Italpepe

Infine sono disponibili anche delle pratiche bustine che contengono le referenze più amate dai consumatori, tutte con finestratura trasparente a garanzia della qualità del prodotto. La vasta gamma di spezie ed erbe aromatiche Italpepe si completa con mandorle e pinoli , due immancabili ingredienti per le preparazioni dolci e salate di tutti i giorni, presentati in pratiche bustine da 50 grammi. Le bustine sono allestite in pratiche cartelle/display verticali, le quali si rivelano particolarmente adatte a favorire anche l’acquisto d’impulso.