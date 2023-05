La cultura secolare dell'aceto balsamico di Modena, protagonista dell'offerta di Acetaia Giusti

Acetaia Giusti, fondata a Modena nel 1605, presenta un nuovo concetto di innovazione gastronomica. Filo conduttore è l’affinamento delle materie prime all’interno delle botti storiche di Aceto Balsamico di Modena della famiglia Giusti, un processo che fin dall’origine fonde tra loro aromi, profumi e sapori. Da qui nasce Alchimia, il cioccolatino firmato dal cioccolatiere e pasticcere visionario Gianluca Fusto, realizzato con fave di cacao affinate all’interno delle botti esauste di Balsamico e arricchito con Aceto Balsamico di Modena “Banda Rossa” Giusti.

L'azienda, in occasione di TuttoFood, ha presentato anche cinque nuovi prodotti dell''universo agrodolce, che ci racconta così Claudio Stefani Giusti, amministratore delegato di Acetaia Giusti: «Siamo presenti a TuttoFood per diffondere una cultura secolare e millenaria come quella dell'aceto balsamico. Sul mondo dell'agrodolce abbiamo realizzato cinque nuove proposte che si vanno a aggiungere alla nostra gamma di aceti balsamici di Modena Igp e Dop di diversi invecchiamenti e di differenti qualità. Abbiamo lavorato in particolare a partire dalla mela, quindi con succo di mela e aceto di mela, con cui abbiamo creato un agrodolce molto delicato e molto fruttato. A questo prodotto se ne aggiungono altri quattro realizzati con melograno, fico, lampone e zenzero. Sono prodotti che guardano al tema della salute e che sono prodotti molto poliedrici».

Con Alchimia Gianluca Fusto ha ideato un prodotto che in pochi grammi riesce a racchiudere sapori, aromi e profumi che raccontano e valorizzano una storia centenaria e allo stesso tempo rendono questo racconto attuale e innovativo, unendo le anime di due realtà - Acetaia Giusti e Fusto Milano Cioccolato - dedite da sempre a promuovere l’eccellenza italiana.

Claudio Stefani Giusti dichiara: «Alchimia è il risultato dell'incontro tra la nostra volontà di valorizzare l'Aceto Balsamico di Modena Giusti attraverso produzioni innovative e la genialità di Gianluca Fusto che ha colto la sfida realizzando un cioccolatino che, grazie alla fusione delle materie prime fin dall'origine, riesce a sprigionare un bouquet di profumi e sapori che ricorda pienamente quelli riscontrabili nelle nostre botti storiche di Aceto Balsamico».

«Alchimia nasce quasi per gioco, dall’idea di sperimentare e creare un nuovo tipo di contaminazione tra materie prime, ricreando quelle sensazioni olfattive che si possono trovare all’interno di una botte che ha ospitato Aceto Balsamico per decenni - racconta il cioccolatiere Gianluca Fusto - Il risultato è un cioccolatino che imprigiona profumi, sapori e aromi di una complessità nuova data da tre passaggi fondamentali: l’affinamento del burro di cacao nella botte che ha contenuto l’Aceto Balsamico e che gli consente di assimilare tutte le complesse note aromatiche maturate nel tempo, la trasformazione del cioccolato in ganache attraverso la lavorazione a mano che dona nuova vita alla materia prima, la finalizzazione con l’aggiunta di Aceto Balsamico di Modena “Banda Rossa” Giusti che va a riequilibrare e sviluppare le note di corpo caratteristiche. Alchimia reinterpretare il tradizionale cioccolatino in quanto gli elementi principali non sono solo il cioccolato e l’Aceto Balsamico, ma soprattutto il tempo, attraverso il quale gli ingredienti maturano, si trasformano e prendono nuova vita».

Il prossimo 16 maggio si festeggerà il compleanno di Acetaia Giusti con il “Giusti Day 16/05” che ci racconta così Claudio Stefani Giusti: «Nel 1605 il nome di Francesco Maria Giusti compariva nel primo censimento delle Corporazioni delle Arti e Mestieri della città di Modena indetto dal Duca Cesare d’Este, nuovo Duca di Modena e Reggio Emilia. Si tratta della prima testimonianza dell’attività della famiglia Giusti, il più antico produttore di Aceto Balsamico di Modena. Giocando quindi con il numero “1605”, nasce l’idea di festeggiare ogni anno, il giorno 16/05 (16 maggio), il nostro “compleanno”, insieme ai nostri migliori e più affezionati clienti. Il desiderio di festeggiare il nostro compleanno nasce dell'idea di condividere e scambiare ricette realizzate dai nostri fidati chef e dai buongustai di tutto il mondo.

«Un evento - prosegue - che unisce culture e tradizioni diverse attraverso una delle migliori eccellenze gastronomiche italiane e simbolo di Modena. Un giro del mondo tra le cucine dei nostri clienti, in una giornata interamente dedicata all' Aceto Balsamico di Modena Giusti».

Museo, visite guidate e degustazioni

Il Museo Giusti offre un percorso straordinario attraverso l’inestimabile patrimonio di oggetti e documenti conservati per generazioni: dagli antichi orci usati per la conservazione, agli strumenti utilizzati nei secoli dagli acetieri, fino alle prime bottiglie e dépliant pubblicitari di inizio Novecento. Tra i cimeli più preziosi ci sono le botti secolari come la botte “A3” con cui Giuseppe Giusti si presentò a Firenze nel 1861 in occasione dell’Esposizione Italiana indetta dai Savoia, ottenendo una medaglia d’oro per un balsamico di 90 anni. Attraverso documenti e antichi oggetti del mestiere, il Museo traccia la storia dell’aceto balsamico di Modena e del suo incontro con la famiglia Giusti. «Ci piace aprire le porte della nostra azienda - prosegue Giusti - ai visitatori provenienti da tutto il mondo tutti i giorni, offrendo la possibilità di visitare il nostro museo, le antiche acetaie e di degustare tutti i nostri prodotti, così che l'aceto sia un mondo e un'esperienza da scoprire.



Acetaia Giusti

Str. delle Quattro Ville, 52, 41123 Modena

Tel 059 840135