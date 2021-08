InChef, formazione e consulenza per i ristoratori che vogliono migliorarsi

L’azienda InChef srl nasce nel 2014 dalla passione per la cucina e l’esperienza professionale nel campo della formazione di Fabrizio Rivaroli, noto chef e consulente nella ristorazione, socio di Eurotoques. Da questi fattori uniti ad un TeamUp di Professioni del settore ristorativo nasce una nuova forma di consulenza e formazione a 360° nell’ambito del Food & Beverage Management.



InChef propone un servizio di consulenza personalizzato che offre, all’imprenditore o al gruppo che desiderino lanciare o rilanciare un locale o un franchising, le competenze specifiche per ottimizzare ogni singolo aspetto del progetto: analisi della concorrenza, identità del locale, formulazione menu, scelta fornitori, formazione personale, strategie di prezzo. Perché una bella location o un bravo chef sono importanti, ma saper analizzare nel dettaglio ogni voce che concorre al successo o meno del locale, lo è ancor di più.

I vasetti gourmet dolci e salati nel box degustazione di InChef 1/5 I vasetti gourmet dolci e salati nel box degustazione di InChef 2/5 I vasetti gourmet dolci e salati nel box degustazione di InChef 3/5 I vasetti gourmet dolci e salati nel box degustazione di InChef 4/5 I vasetti gourmet dolci e salati nel box degustazione di InChef 5/5 Previous Next

Partecipando a "Check in... gioca e parti" da lunedì 30, per la durata di 15 giorni, è possibile vincere una scatola firmata InChef srl contenente un mix degustazione di vasetti gourmet dolci e salati. All’interno della scatola: 1 confettura extra di ciliegie, 1 coriandoli dell’orto ( verdura agrodolce sottolio), 1 cipolline borrettane all’aceto balsamico, 1 filetti di melanzane piccanti, 1 cavolfiore tricolore sottolio. Sarà il quinto premio della 4ª sessione



I protagonisti Fabrizio Rivaroli e Silvia Poli

Fabrizio Rivaroli, dopo essersi diplomato all’Istituto Alberghiero di Assisi con ottimi voti, parte alla scoperte delle varie cucine d’Italia e d’Europa toccando locali prestigiosi, nonché stellati, quali La Locanda delle Tamerici a La Spezia, Le Ciau del Tornavento a Cuneo, Hotel Majestic di Madonna di Campiglio fino ad arrivare a Londra al Ristorante Tom’s Kitchen e a Garmisch-Partenkirchen all’ Hotel Edelweiss Lodge and Resort.

Silvia Poli nasce a Este ed è sempre vissuta in Veneto, dove ha terminato gli studi Artistici a Rovigo con ottimi voti. Ha iniziato a lavorare nel mondo della ristorazione come barista e come cameriera in locali prestigiosi per diversi anni. Prosegue il suo percorso lavorativo entrando nell’azienda di famiglia, Luxia srl, che opera nel settore ristorativo, interessandosi alla vendita di attrezzature professionali.

Un ampio assortimento di servizi e consulenze

InChef srl garantisce un ampio assortimento e completo di servizi e consulenza per il canale Horeca, le aziende che producono alimenti e bevande, per professionisti o semplici amatori. La vastità dell'offerta è il risultato di attente e continue analisi delle tendenze del mercato e delle mutevoli esigenze e richieste del cliente. Il team è continuamente formato e aggiornato sulle procedure e normative vigenti in materia di sicurezza sanitaria e alimentare, sulle norme e procedure relative alla sicurezza sul lavoro, sulle pratiche amministrative necessarie all’avviamento di nuove attività come bar, birrerie, bistrot, ristoranti ecc, con capacità e competenze nel supportare la vendita di prodotti per le aziende che vendono alimenti o producono macchinari in ambito Horeca.

Il Lab. di InChef darà la possibilità di partecipare a corsi di cucina, formazione e team building dedicati o di prenotare la sala meeting per ogni tipo di esigenza.

InChef fornisce inoltre consulenze all’avanguardia, impegnando le proprie risorse per anticipare i cambiamenti del mercato, accrescere la soddisfazione dei clienti e diventare loro partner di fiducia. Tutti i sistemi sono integrati fra loro per garantire la migliore applicazione dei servizi nel settore in cui operiamo.



InChef srl si trova a Lusia, in provincia di Rovigo, in via Manzoni 124.

Per maggiori informazioni, contattare il numero 335 6650323 o visitare il sito www.inchef.it