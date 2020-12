Pahontu, l’acetaia dei Colli Euganei: aceto da vino Moscato biologico

Pubblicato il 08 dicembre 2020 | 18:46

L'aceto Pahontu viene fatto maturare in barrique di rovere - Foto: Valentina Gallimberti Ballarin

Materia prima nobile, vino Moscato biologico senza solfiti

Simona Pahontu e Mauro Meneghetti - Foto Valentina Gallimberti Ballarin

Alimentazione e utilizzo in cucina

Le Prugne della California

iviamo in un periodo di grande fermento enogastronomico in cui master, degustazioni, webinar di vino, olio, birra, caffè e persino acqua sono momenti formativi che ci hanno permesso di andare in profondità su elementi di uso quotidiano che spesso conosciamo soltanto in superficie. Edove lo mettiamo?Bistrattato, relegato a ruolo di povero condimento, è da troppo tempo sottovalutato vedendo sbiadire la sua vera natura di ingrediente prezioso le cui origini si perdono nella notte dei tempi. A valorizzarlo ci hanno pensato, restaurant manager del Gruppo Alajmo , professionista nella comunicazione, coppia unita sia in affari che nella vita, e la loro, l’unica a produrre aceto da vino Moscato biologico deipresso l’a Baone (Pd).Si parte da una materia prima nobile, vino Moscato biologico senza solfiti che non sia lo scarto di altre produzioni, fatto maturare in pregiate barrique di rovere preparate ad hoc, senza nessun intervento sulla temperatura e senza l'uso della cosiddetta “madre”, ma, cioè la. Con il metodo primitivo solofa sì che il processo di acetificazione sia naturale, creando le condizioni ideali per far lavorare batteri “buoni” che trasformeranno tutto l’alcol in acido acetico attraverso un graduale processo. Che nel caso dell'aceto Pahontu è, 12 mesi per tramutare un condimento in un: l'aceto così ottenuto è voluto con(10 vol.) mantenendo la sua coerenza con il corredo aromatico del vitigno di partenza, ilUsare aceto non vuole dire mangiare acido. Se ben calibrato, l’aceto restituisce freschezza, toglie stucchevolezza,. Dunque un buon aceto non solo sull’insalata, ma sul, sulla pasta e fagioli, sul pesce, da abbinare agli asparagi, su crudi di pesce, sullee perché no,, come per esempio i fichi caramellati.Può diventare anche un: da provare un bicchiere d'acqua con un cucchiaino di miele, un cucchiaio di aceto Pahontu e un pizzico di sale. E se vogliamo dirla tutta poche gocce a fine pasto favoriscono la digestione. Tante sono le idee e i piatti già realizzati, come ha fatto, chef deldi Corezzola (Pd), che ha pensato un menu alla riscoperta dell’acidità, portando a rendere. Come usarlo? È sicuramente un ingrediente da non sprecare, da utilizzare con il giusto equilibrio, provando dapprima con piccole quantità.Infine due parole sulla ricercata confezione. Anche l'occhio vuole la sua parte, perché si cattura dapprima con la vista: ecco quindi che l'aceto Pahontu è custodito in un, un packaging fine tanto quanto il contenuto.Per informazioni: www.pahontuvinegar.com