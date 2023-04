Senna Italia si impegna per la salvaguardia del pianeta

Winston Churchill sosteneva che «È un peccato il non fare niente, col pretesto che non possiamo fare tutto», e noi di Senna Italia abbiamo pensato di rendere questo stesso aforisma la colonna della nostra attuale strategia di marketing: orientare i nostri sforzi per dare il miglior contributo possibile alla salvaguardia del nostro pianeta.

Ci è bastato soffermarci a osservare sensibilità e spirito con i quali le nuove generazioni si battono per ristabilire equilibrio tra “civiltà” e natura, per comprendere che è proprio guardando al futuro che un’azienda dinamica, che dell’innovazione ne fa un valore imprescindibile e che in quasi un secolo di vita ha saputo evolvere e adeguarsi ai cambiamenti tanto dei mercati come della società, doveva riflettere su come tradurre impegno in fatti concreti.

Senna Italia investe costantemente in ricerca e sviluppo a partire dalla ricerca delle materie prime più pregiate

Se la casa madre austriaca, nella sede di Vienna, è impegnata nella ricerca e adozione di misure “sostenibili” affinché la produzione stessa possa progressivamente attenuare il suo impatto sull’ambiente, “noi” - come Senna Italia - desideriamo non solo renderci veicolo di un messaggio etico-sociale, ma individuare e pianificare attività che siano segno tangibile del nostro impegno, offrendo innanzitutto un contributo concreto. Appena usciti da un periodo che ha reso il “virtuale” un’abitudine pressoché quotidiana, abbiamo capito che era giunto il momento di agire, di fare “qualcosa di reale” per il nostro pianeta, per i nostri figli.

Obiettivi ambiziosi da raggiungere entro il 2025 per Senna Italia

Ricercare, produrre, vendere “valore” - da oggi - intendiamo comunicarlo così. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo a partire dalla ricerca delle materie prime più pregiate, all’ottimizzazione degli impianti proprio per garantire sempre un prodotto impeccabile. Lavoriamo con diversi livelli di certificazione Rspo: Mass Balance e Segregate. Uno degli obiettivi dell’azienda, entro il 2025, è l'utilizzo esclusivo dell'olio di palma sostenibile: Roundtable on Sustainable Palm Oil (Rspo).

L'innovazione è da sempre un valore imprescindibile per Senna Italia

Questo certifica, garantisce e valorizza i prodotti ottenuti con olio di palma e palmisto provenienti da coltivazioni gestite secondo criteri di sostenibilità ambientale e sociale, per un profilo alimentare sempre più allineato alle richieste dei consumatori.

