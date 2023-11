Il futuro della montagna? Lo raccontano le guide alpine

Sabato 18 novembre nella Biblioteca Comunale Malaspina di Varzi, capitale dell'Oltrepò montano, è fissato un incontro con le Guide Alpine della Lombardia. Un'occasione di approfondimento sulle montagne contemporanee, sul climate change, sullo spirito di adattamento e la passione infinita per la montagna (Inizio ore 17. Ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Piccole montagne crescono…

Vartweek (la rassegna permanente ideata e programmata dal Comune di Varzi, inserita nel progetto Pnrr per la tutela e valorizzazione del patrimonio della cultura immateriale) promuove l'incontro per parlare di “piccole montagne crescono”. Un incontro alla Biblioteca Comunale Malaspina in collaborazione con il Collegio Guide alpine Lombardia al quale partecipa Pino Gidaro, guida alpina istruttore. Introduce Federica Lazzati, assessore alla cultura Comune di Varzi, modera la giornalista Luciana Rota. L'appuntamento, un talk accompagnato da immagini di montagna e di trekking, con la Guida Alpina Pino Gidaro per parlare di montagne “contemporanee”, di climate change anche in positivo, di spirito di adattamento e possibilità di trarre vantaggio da un cambiamento. L'adatta-mento inizia dove la strada inizia a salire. Nel corso dell'incontro saranno sfogliati alcuni libri di montagna proposti dalla Biblioteca Comunale Malaspina (in via Mazza, 6) e saranno coinvolte le associazioni che curano gite e trekking sulle “piccole” montagne, come quelle dell'Oltrepò.

Guide alpine sentinelle delle montagne e dei prodotti tipici

Appendice che non può mancare quando si parla di Oltrepò Pavese: una degustazione di prodotti tipici. «Per via della frequentazione costante e assidua, le Guide alpine vengono spesso chiamate “le sentinelle” delle montagne, che sono un territorio particolarmente sensibile al climate change – dice Fabrizio Pina, presidente del Collegio Guide alpine Lombardia - Da tempo rileviamo gli effetti del riscaldamento del clima, alle alte come alle basse quote, ne parliamo anche nei nostri corsi di formazione e adattiamo il nostro lavoro alle nuove condizioni delle montagne. Sono que-stioni che tutti gli appassionati dovrebbero conoscere e tenere presente, ecco perché promuoviamo volentieri incontri come quello in programma a Varzi il 18 novembre».

Ospite dell'incontro Pino Gidaro, guida alpina istruttore. Inizia a frequentare la montagna sin da bimbo, a 16 anni si avvicina all'arrampicata e dal 95 entra a far parte del mondo delle Guide Alpine. Nel 2004 diventa Istruttore Nazionale delle Guide Alpine Italiane. Svolge la professione di guida alpina a tempo pieno accompagnato persone su tutto l'arco Alpino. Ama la natura e la montagna in tutte le sue sfaccettature praticando le specialità che contraddistinguono le guide alpine seguendo le stagioni e praticando arrampicata scialpinismo freeride e alta montagna. La passione per le spedizioni e i viaggi, sempre in ambito professionale, gli ha permesso di visitare moltissimi paesi, dall'Himalaya al Karakorum, dal nord Europa al sud America, senza tralasciare i paesi del nord Africa e i paesi del Medio Oriente.