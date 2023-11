Tutti a Cremona per la festa del torrone in nome di Gianluca Vialli

Come negli anni scorsi (grazie anche al bel tempo) una gran festa e tanti affari. A Cremona, nel segno dell'indimenticato e indimenticabile Gianluca Vialli è iniziata la lunga kermesse della 26ª Festa del Torrone 2023 che terminerà il 19 novembre. 300 appuntamenti per ogni età e, soprattutto, per tutti i gusti.

Una vera e propria rassegna popolare, all'insegna del classico dolce natalizio che ha richiamato migliaia di persone. Gli artigiani del dolce sono giunti da tutta Italia per una vetrina delle golosità che ha non ha eguali, dove si consolida l'incastro tra tradizione e innovazione, non senza qualche azzardo. Il tutto nella teatrale bellezza del centro storico cittadino illuminato con alcune delle celebri frasi di Vialli: «Cerca la tua vocazione - Fai ciò che ti appassiona-Cerca di migliorarti ogni giorno - Non darti delle arie - Non mollare mai». Al giocatore, allenatore e dirigente sportivo che non ha mai dimenticato le sue origini sotto il Torrazzo è stata dedicata anche un'asta di beneficenza in collaborazione con la ''Fondazione Vialli per lo sport Onlus'' il cui ricavato sarà destinato alla prevenzione, la cura del cancro e alla ricerca medico scientifica sulla Sla (sclerosi laterale amiotrofica).

Solidarietà e turismo dei sapori che è in costante crescita. Lo dimostra la rassegna che consente anche a città tradizionalmente fuori dai classici itinerari, di dar vita ad una Festa del Lavoro e dell'occupazione, vetrina delle tantissime imprese cremonesi - grandi e piccole - affermate in Italia e nel mondo nell'ambito del food. Ne è esempio il calendario di degustazioni, premiazioni e appuntamenti alla scoperta del dolce di Natale, che si gusta anche tutto l'anno. Da non perdere la rievocazione storica del matrimonio fra Bianca Maria Visconti e Francesco Sforza, il processo al gustoso “mandorle e miele” (sempre assolto); fra le tante novità, la maxi-forma di Grana Padano realizzata in torrone e un ritratto pop di Ugo Tognazzi. Un gran Cremonese come Mina: entrambi non hanno mai dimenticato le loro origini fra le nebbie padane, patria di vere eccellenze gastronomiche.